S’attendre à une belle saison hivernale malgré les redoux

Les stations de ski et de plein air de la région du KRTB connaissent, depuis quelques années, des ouvertures à la mi-janvier. Elles commencent à se faire à l’idée que ces «nouvelles normales» sont maintenant leur réalité. Malgré un redoux perçu pendant le temps des Fêtes, les directeurs généraux des centres sont confiants de connaitre une bonne saison hivernale.

Le Club de ski Mont Biencourt n’a pas encore ouvert ses portes en raison de la fonte de la neige causée par la pluie à la fin décembre 2024. «C’est comme ça depuis quelques années», a confié la directrice générale, Manon Roussel à Info Dimanche, le 3 janvier. Même si les Fêtes sont importantes pour un tel organisme à but non lucratif, les membres n’ont pas le choix de composer avec les aléas de la nature.

«On commence à être un peu plus optimiste, parce que la neige a tombé pas mal ces jours-ci», a-t-elle indiqué, même si le tapis blanc n’est pas encore assez épais pour permettre une ouverture.

Toutefois, si la tendance se maintient, elle s’attend à ouvrir lors de la fin de semaine du 11 au 12 janvier. «L’année se présente quand même assez bien avec les conditions qui s’en viennent […] Ça tombe encore, on va se croiser les doigts que ça continue comme ça», a-t-elle souhaité. L’an dernier, le club a ouvert ses portes le 15 janvier.

Même son de cloche du côté de Témiscouata-sur-le-Lac. Le Centre de plein air familial de Cabano (mont Pits) n’a pas encore lancé sa saison. «[Le 1er décembre] il y avait un pied de neige. J’étais assez motivée pour ouvrir avant les Fêtes. Avec les pluies qu’on a eues, ça s’est mis à diminuer, jusqu’à Noël où on a tout perdu, a raconté le nouveau directeur général, Jimmy Côté. Là ça recommence tranquillement, mais je n’ai pas encore assez de neige pour faire mes couloirs de glissade. Si j’ouvre le ski, le foin se mettrait à sortir après une journée seulement».

Il attend qu’au moins 30 centimètres de neige de plus s’accumulent au sol. Si tout va bien et que les flocons continuent à tomber un peu tous les jours, le directeur prévoit aussi une ouverture les 11 et 12 janvier, ou au plus tard la fin de semaine suivante.

«Il manque juste un peu de neige pour débuter tout ça. Mais c’est assez encourageant! Par exemple, je regarde dehors tout de suite, et ce sont des gros flocons qui tombent. C’est mieux qu’il y a une semaine», a-t-il conclu, lors d’une entrevue menée le 3 janvier.

PARC DU MONT-SAINT-MATHIEU

Au Parc du Mont-Saint-Mathieu, la situation est quelque peu différente. La station de ski s’est adaptée, au fil des ans, aux changements de température en faisant l’acquisition de canons qui permettent la fabrication de neige. Le centre a donc commencé à ensevelir ses pistes dès novembre.

Le 14 décembre, le centre a pu ouvrir avec un cadeau de quelques centimètres de neige de dame Nature. «Donc on a roulé quand même avec bien de la neige jusqu’au 30 décembre», a soutenu la directrice générale, Annie Couture. À cette date, toute la neige naturelle tombée a fondu.

Les portes du centre ont donc dû être fermées pendant 24 heures pour une question de sécurité. «[En raison de la pluie] on n’est pas en mesure de damer de manière appropriée les pistes, car il fait 8 degrés dehors […] La neige fabriquée a tenu le coup, donc le 31 a été une belle journée de ski», a-t-elle raconté.

Lorsque rejointe par Info Dimanche, le 3 janvier, Mme Couture s’est réjouie de la neige tombée des derniers jours. «Mais là, belle surprise ce matin, on fait juste pelleter, ça n’a pas de bon sens», a-t-elle lancé. «Aujourd’hui, ca va être magnifique. Les gens qui aiment skier dans la poudreuse vont être servis», a-t-elle poursuivi.

L’accumulation de neige du début de l’année est, pour elle, un «beau cadeau du ciel». «Je pense que c’est là pour rester ce qui vient de tomber. Les redoux à plus 8 degrés, j’espère que c’est loin derrière. Mais même si on connait une journée à 2 ou 3 degrés, ce n’est pas assez pour faire fondre tout ce qui’il va y avoir. Même si c’est une neige naturelle qui tombe, on la travaille après avec le dameur. Donc ça devient très compact, c’est vraiment dur à faire fondre à ce moment-là», a-t-elle expliqué.

Le 3 janvier, les employés du parc ont ouvert le secteur est de la montagne. La directrice générale estimait donc que le domaine skiable du parc était ouvert à 90 %. Si tout va bien, elle croit que le pourcentage restant pourra être accessible au public au cours de la prochaine semaine. «On est bien lancés pour le reste de la saison», termine Annie Couture.

SKI DE FOND

Les jours de neige du début d’année ont aussi profité aux clubs de ski de fond de la région. Les pistes de la Foulée de Saint-Modeste et du quartier Saint-Ludger à Rivière-du-Loup ont été ouvertes à la population le 5 janvier. Pour sa part, le club Amiski est en fonction depuis le début décembre. Du côté de Notre-Dame-du-Portage, les sentiers sont encore fermés, mais ne devraient pas tarder à être accessibles.