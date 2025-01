Déneigement des trottoirs : Saint-Simon-de-Rimouski en mode solution

Les citoyens de Saint-Simon-de-Rimouski inquiets par le manque de déneigement des trottoirs longeant la route 132, au cœur de la municipalité, devraient voir une amélioration «très prochainement», selon le maire Denis Marcoux qui assure que l’administration municipale est en mode solution.

Depuis le début de l’hiver, des citoyens ont dénoncé sur les réseaux sociaux la dangerosité du secteur pour les piétons, les trottoirs étant laissés à eux-mêmes sans être déneigés. La tension s’est aussi accrue après les bordées de neige importantes du début janvier.

«Les citoyens de Saint-Simon-de-Rimouski sont obligés de marcher sur cette route dangereuse. Il faut dénoncer ce fait de toute urgence», a écrit Chantal Malacort, une résidente de la route 132, dans un courriel adressé à Info Dimanche en date du 3 janvier.

«Est-ce une stratégie pour transformer notre village en station de ski urbaine? Si cela continue, le comité des loisirs va pouvoir organiser une complétion de raquettes!», a ironisé la septuagénaire.

Contacté en début de semaine, le maire Denis Marcoux s’est dit bien au fait de la situation et des préoccupations citoyennes. Il a assuré que la Municipalité travaillait actuellement à régler la problématique.

Il a ajouté que le trottoir du côté sud avait été déneigé par le ministère des Transports au cours des derniers jours. Un service qui est fourni quelques fois par année, mais sur lequel la Municipalité ne peut pas compter sur une base régulière.

«On est d’accord que c’est insoutenable. On ne peut pas laisser les trottoirs enneigés», a-t-il déclaré dans le cadre d’un bref entretien.

«Ce qu’on souhaite, c’est que les deux trottoirs soient déneigés et non un seul comme ça se fait depuis des années. On veut trouver des solutions pour y arriver […] et pour harmoniser les efforts du MTQ et de la Municipalité.»

«Nous avons un tracteur pour nos stationnements et nous sommes en train de l’équiper pour le déneigement des trottoirs également», a-t-il soutenu. «Nous sommes davantage prêts pour la prochaine bordée. Les gens vont voir de l’équipement.»

Denis Marcoux soutient qu’une gestion autonome du déneigement des trottoirs est la solution priorisée pour la suite.

Le déneigement des trottoirs à Saint-Simon-de-Rimouski avait aussi fait les manchettes en 2020. À l’époque, des citoyens avaient même déposé une pétition au conseil municipal. Du côté municipal, on souhaitait alors que le ministère contribue financièrement.

Notons que le maire Marcoux n’était alors pas à la tête du conseil municipal et que l’administration municipale n’était pas composée des mêmes membres.