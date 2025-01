Démission de Justin Trudeau : «Un héritage néfaste pour le Québec»

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, prend acte de la décision prise par Justin Trudeau de quitter ses fonctions de chef du parti libéral du Canada. Il enjoint le parti libéral à choisir son nouveau chef le plus rapidement possible pour que ce dernier déclenche des élections dès son entrée en poste, à la reprise des travaux parlementaires ce printemps.

«Le premier ministre a pris la bonne décision en quittant ses fonctions. L’histoire jugera Justin Trudeau, mais il appartiendra aux Québécois de juger le bilan du parti libéral. Depuis 2015, nous avons vu à l’œuvre un gouvernement extraordinairement centralisateur, dont les ingérences ont été incessantes. Un gouvernement dont la seule contribution à la lutte au réchauffement climatique a été l’achat d’un pipeline; un gouvernement qui n’a eu de cesse de s’opposer aux choix du Québec par son rejet de la laïcité et son déni du déclin de la langue française; un gouvernement dont la nonchalance en matière de gestion des frontières et ses politiques migratoires irresponsables ont eu de graves conséquences sur notre capacité d’accueil. À présent, la personne qui succédera à Justin Trudeau devra déclencher des élections dès son entrée en poste pour que le parti libéral s’expose au jugement des électeurs», signale Maxime Blanchette-Joncas.

«De notre côté, nous sommes prêts pour la suite des choses. Nous avons plusieurs fois répété que nous voterons en faveur des motions visant à faire tomber ce gouvernement dès que l’occasion se présentera, et ce, tant que le libellé proposé va dans le sens des intérêts des Québécois. Nous tiendrons parole. Il est plus que temps que les Québécois et les Canadiens puissent faire entendre leur voix et aient l’opportunité de composer un nouveau gouvernement. Quelle qu’en soit sa composition, nous avons prouvé qu’avoir le plus d’élus bloquistes possible pour s’occuper des priorités du Québec est de loin le meilleur choix. Nous allons continuer à travailler fort et bien, à demeurer fidèles à qui nous sommes et aux Québécois. C’est notre engagement; il restera intact», conclut le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.