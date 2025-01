Une «Chasse à l’As de Cœur» pour gagner gros

Il y a plusieurs mois déjà, la Maison de la famille du Témiscouata a eu l’idée de tenir une collecte de fonds originale. Sous la forme d’une loterie hebdomadaire, la «Chasse à l’As de Cœur» offre aux participants la chance de gagner gros, tout en encourageant l’organisme.

«L’objectif est d’amasser un montant pour la construction d’une nouvelle Maison de la famille, parce qu’actuellement on est dans le presbytère à Biencourt et on manque d’espace», exprime Guylaine Sirois, directrice à la Maison de la famille du Témiscouata. Actuellement, plus de 200 000 $ ont été récoltés pour la réalisation de ce projet.

Il s’agit, pour l’organisme, d’une toute première édition de cette activité de financement. Et depuis ses débuts, les retours très positifs. «On a de beaux commentaires. Les gens sont vraiment contents. Ils apprécient cette loterie-là, et ils en parlent beaucoup. C’est devenu le sujet d’actualité dans notre secteur», souligne-t-elle.

«Aussi, c’est profitable pour l’économie de notre milieu. Lorsque les gens vont chercher des billets au dépanneur à Squatec, par exemple, ils n’achètent pas seulement les billets de la Chasse à l’As, ils achètent aussi d’autres choses», raconte Guylaine Sirois. En outre, l’impression des billets est assurée par une entreprise locale, soit Conception GB à Cabano.

La «Chasse à l’As de Cœur», organisée par la Maison de la famille du Témiscouata, est suivie par la Régie des alcools, des courses et des jeux. «On a des redevances à remettre aux trois mois. On est surveillé, aussi. Il faut faire ça dans les règles.» La date de fin de la validité de la licence de l’organisme est le 18 février 2025. Le jeu de hasard peut donc s’étendre jusqu’à 52 semaines.

En ce qui concerne la répartition de la vente hebdomadaire de billets : 10 % sont versés à l’administration de la Chasse à l’As, 20 % sont attribués au détenteur du billet gagnant à chaque tirage, 30 % sont ajoutés au lot progressif, puis 50 % sont octroyés à la Maison de la famille du Témiscouata.

Les participants, qu’ils soient seuls ou en groupe, peuvent acheter un billet au coût de 5 $, trois billets pour 10 $ et sept billets pour 20 $. Évidemment, ils doivent tous être âgés de 18 ans ou plus.

«La semaine dernière, on a vendu quand même pour 35 000 $ de billets. On les jette à chaque semaine, donc les gens qui veulent participer doivent racheter des billets à chacune des semaines. Après le tirage, les billets sont jetés. Il faut recommencer», explique la directrice de l’organisme.

Un tirage au sort est effectué tous les mardis, 19 h, à l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec. L’événement est aussi diffusé en direct sur la page Facebook «Chasse à l’AS de CŒUR – Maison de la Famille du Témiscouata».

Au moment d’écrire ces lignes, le lot cumulé de la «Chasse à l’As de Cœur» pourrait avoir déjà dépassé les 155 000 $. Voilà une somme importante que le détenteur d’un billet gagnant pourrait remporter s’il réussit à trouver l’As de Cœur tant convoité.

D’ici là, la «Chasse à l’As de Cœur» se poursuit. Il est toujours possible de se procurer des billets directement à la Maison de la famille du Témiscouata, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30, et à la salle municipale de Biencourt, le mardi de 16 h 15 à 18 h.

La liste complète des différents points de vente établis sur le territoire du Témiscouata est disponible sur le site web de l’organisme, au www.mdftemiscouata.com. Les personnes qui le souhaitent peuvent également faire l’achat de billets en ligne.

La Maison de la famille du Témiscouata est un organisme communautaire qui propose des services de proximité pour les familles (organisation d’activités, animations d’ateliers, halte-garderie) dans le but de favoriser le développement global des enfants. Un service de friperie est également offert.