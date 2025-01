Justin Trudeau quitte ses fonctions

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé son intention de démissionner de ses fonctions, ainsi que de la direction du Parti libéral du Canada. Il restera en poste jusqu’à temps que la personne qui lui succèdera à la tête du parti soit choisie à l’issue d’un processus national, a-t-il annoncé le 6 janvier.

«Pendant le temps des Fêtes, j’ai eu l’occasion de réfléchir et d’avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir […] Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux être la meilleure option lors de ces élections», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue à Ottawa en avant-midi.

Le premier ministre du Canada a indiqué que le Parlement ne fonctionne plus depuis plusieurs mois en raison de motions d’obstruction constantes. «Le Parlement a besoin d’un ‘’reset’’, de se calmer un peu les pompons, pour se remettre au travail pour les Canadiens, et pas à faire de la petite politique constante, ce qu’on est en train de voir des conservateurs», a-t-il commenté.

Justin Trudeau avait annulé pratiquement toutes ses entrevues de fin d’année à la suite de la démission de la vice-première ministre et de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, le 16 décembre. Elle annoncé son départ quelques heures avant le dépôt d’un énoncé économique à la Chambre des communes. Mme Freeland a entre autres évoqué dans une lettre un désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada.

Pendant la période des Fêtes, le premier ministre a tour à tour perdu l'appui de trois caucus libéraux importants : l'Atlantique, l'Ontario et le Québec. Ils ont tous réclamé son départ. Justin Trudeau a prorogé la session parlementaire jusqu’au 24 mars 2025. Les activités de la Chambre des communes seront donc ajournées pendant trois mois par la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Un processus s’est mis en place afin de trouver le successeur du chef du Parti libéral du Canada en prévision des prochaines élections fédérales.

Justin Trudeau était à la tête du gouvernement du Canada depuis 2015. Il a occupé ce poste au cours de trois élections fédérales consécutives, le dernier scrutin ayant eu lieu en 2021.