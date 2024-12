Fraude «faux représentants» : la SQ appelle à la vigilance

L’année 2024 représente le 40e anniversaire d’existence des Vieux Loups de Rivière-du-Loup, un club social à but non lucratif dédié aux sports et à la charité. Pour cette occasion, l’organisation dévoile les projets sélectionnés dans le cadre de son programme de projets structurants 40 ans, 40 000 $ pour la communauté de Rivière-du-Loup qui avait ...