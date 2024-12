Suspension du programme Roulez Vert : inquiétudes et appel à la suspension des pénalités

Le gouvernement du Québec a annoncé le 16 décembre la suspension du programme Roulez Vert à compter du 1er février 2025. Cette décision, qui rappelle la récente suspension du programme ÉcoCamionnage, suscite de sérieuses préoccupations quant à la prévisibilité et à la stabilité du marché des véhicules électriques au Québec, selon la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ).

«La décision de suspendre le programme Roulez Vert, sans mesures transitoires, met en péril la stabilité du marché et crée une incertitude regrettable pour l’ensemble de notre industrie. Nous demandons au gouvernement de revoir sa position quant aux pénalités prévues en 2025, afin de ne pas briser l’élan que nous avons collectivement construit pour l’avenir énergétique du Québec», a commenté par communiqué de presse le président-directeur général de la CCAQ, Ian P. Sam Yue Chi.

Le gouvernement prévoit mener des études sur l’évolution du marché en 2026 et 2030. Toutefois, vu la rapidité des transformations prévues, la CCAQ est d’avis que des consultations plus fréquentes et approfondies avec les parties prenantes doivent avoir lieu de 2026 à 2030.

Pour la CCAQ, «il est essentiel de préserver le lien de confiance qui doit unir l’ensemble des parties impliquées dans la transition énergétique. Les concessionnaires, le gouvernement et tous les acteurs de la filière doivent respecter leurs engagements respectifs afin de répondre aux objectifs ambitieux que le gouvernement du Québec s’est lui-même fixés.»