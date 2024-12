Le Carrefour 50+ publie son magazine Agir!

À chaque début décembre, le Carrefour 50+, une fédération des 138 clubs du Carrefour 50+ de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Îles-de-la-Madeleine, envoie par la poste à chacun de ses 18 000 membres un nouveau numéro de son magazine. Cette année, pour l’instant, des piles de magazines attendent d’être distribuées.

«Cette situation est hors de notre contrôle et nous en sommes très désolés. Dès que les négociations seront conclues et que le service postal reprendra, nos membres recevront le numéro de décembre de notre magazine», précise Harold LeBel, directeur général du Carrefour 50+ et coordonnateur de l’équipe de rédaction et de production du magazine.

Sous le thème «Des clubs porteurs d’histoires et d’héritages», le lecteur découvre des nouvelles des clubs 50+ du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et plusieurs entrevues menées par le journaliste et rédacteur Charles Lepage.

«C’est une revue qui parle des gens d’ici, qui raconte des histoires d’ici, les gens se reconnaissent et aiment la lire. On y retrouve aussi matière à réflexion sur la place des aînés chez nous et nous mettons de la lumière sur plusieurs qui contribuent encore très activement à la vie sociale et culturelle de nos deux régions», ajoute Harold LeBel.

Le magazine témoigne du travail des nombreux bénévoles des 138 clubs 50+. Des bénévoles qui se préparent pour une autre année d’activités avec des repas communautaires, des soirées culturelles, des jeux, des loisirs ou des rencontres d’informations.

«Les clubs sont actifs. Le déploiement du pickleball connaît un succès fou. En milieu urbain ou rural, partout ça bouge. Depuis plus de 50 ans, les clubs sont présents ici, et concentrent leur énergie à animer leurs communautés. Le magazine Agir! leur rend hommage avec fierté», conclut M. LeBel.