Pascale Fillion au poste de directrice générale de la Maison l’autnid

La présidente du conseil d’administration de la Maison l’autnid, Isabelle Marquis, est heureuse d’annoncer la nomination de Pascale Fillion au poste de directrice générale.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Fillion, en collaboration avec le conseil d’administration, assurera la direction générale de la Résidence Doris-Dickner et la coordination de son centre de jour Espace Autiste & majeur Québecor et de son service de gardiennage, tout en respectant la mission, la vision et les valeurs de la Maison l’autnid

«C’est avec une grande joie et un enthousiasme sincère que je me présente à vous en tant que nouvelle directrice de la maison l’autnid. Je suis honorée d’avoir été choisie pour cette mission et j’ai hâte de collaborer avec chacun d’entre vous afin de faire de cet espace un véritable lieu de partage, de soutien et d’épanouissement.»

Mme Fillion possède un parcours diversifié dans le domaine de la santé, notamment en Imagerie médicale qui lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des enjeux de santé ainsi que de l’importance d’une approche humaine et empathique envers chaque individu.

«Travailler avec des patients aux besoins variés m’a sensibilisée aux défis qu’ils peuvent rencontrer, renforçant ainsi ma détermination à créer un environnement inclusif et bienveillant. Mes compétences en gestion me permettent de diriger des équipes, de favoriser la collaboration et d’optimiser les ressources pour garantir le bon fonctionnement de notre maison. De plus, ma passion pour le yoga, cultivée depuis plusieurs années, a enrichi ma capacité d’écoute, mon engagement envers le développement personnel et communautaire ainsi que ma sensibilité à des initiatives philanthropiques.»

Ces valeurs seront au cœur de ma démarche à l’autnid, afin de bâtir un environnement où chacun se sentira accueilli, écouté et valorisé. Le conseil d’administration est confiant que Mme Fillion est la candidate parfaite pour faire progresser l’organisation.