Un bilan positif pour le Bloc québécois

Le député de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a souligné le travail du Bloc Québécois au travers d’une session qui a culminé par la démission de la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, le jour même de sa présentation de l’énoncé économique.

Alors que le gouvernement libéral s’effrite de toutes parts, le Bloc Québécois soutient qu’il est demeuré solide, se démarquant par sa rigueur et sa capacité à mettre de l’avant et faire progresser les priorités des Québécois, et ce, malgré un gouvernement qu’il juge usé et dysfonctionnel.

«C’est fini pour le gouvernement Trudeau. Le premier ministre a tout misé sur des bonbons électoralistes dont les Québécois ne veulent pas, ce qui a conduit à la démission de Mme Freeland. Elle s’ajoute au départ de huit autres ministres et à la mutinerie de dizaines de députés libéraux. Justin Trudeau a perdu le contrôle de son équipe ministérielle et n’a plus la légitimité pour gouverner sans que la population lui confie un nouveau mandat. Il doit déclencher des élections», soutient le député Blanchette-Joncas.

Le Bloc québécois est fier du travail accompli en immigration, pour les aînés et pour la gestion de l’offre ainsi que son projet de loi afin de retirer du Code criminel l’exception religieuse qui permet de proférer des propos haineux sous prétexte de la foi et qui contrevient aux principes de la laïcité chers aux Québécois.

BILAN

En cette fin d’année, le député Maxime Blanchette-Joncas se dit très fier des nombreux gains obtenus pour les citoyens de sa circonscription. L’année 2024 a été particulièrement productive dans les projets de logements. Il cite en exemple le projet de la Société de développement Angus, de celui de La Logeri, d’Unitaînés, de la reconversion de la Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire et de logements destinés aux étudiants de l’Université du Québec à Rimouski. En tout, c’est plus de 120 M$ investis pour la création de près de 800 nouveaux logements.

Des gains ont également été faits pour des infrastructures culturelles, notamment pour le Vieux-Théâtre de Saint-Fabien. Le député se réjouit aussi du dénouement de plusieurs dossiers citoyens au cours de l’année, entre autres celui de Simon Croz, largement médiatisé.

Le député Maxime Blanchette-Joncas a également pu obtenir des résultats à la Chambre des communes où il est parvenu à faire des gains pour la science et la recherche, dont il est le porte-parole pour le Bloc Québécois, avec un investissement de 1,8 G$ en recherche, ainsi que l’augmentation des bourses d’études, une première en plus de 20 ans, des dossiers qu’il a menés pendant plus de deux ans avec l’appui du milieu.