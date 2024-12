La pharmacie Brunet de Trois-Pistoles remet près de 6 000 $ en dons dans sa communauté

Arrivés dans Les Basques il y a un peu moins de deux ans, les pharmaciens-copropriétaires de Brunet, David Camargo et David Sanchez redonnent déjà à la communauté qui les a accueillis. Ils ont remis 5 938 $ à 6 différents organismes locaux le 17 décembre.

Les deux Pistolois d’adoption, depuis l’acquisition de l’entreprise, donnaient des sous à la Sûreté du Québec du poste de la MRC Les Basques et aux Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles. Ces deux organisations redistribuaient ensuite les dons à des organismes locaux.

M. Camargo et M. Sanchez ont donc voulu redonner à la source, sans intermédiaires. Ils ont choisi, avec l’aide de leurs employés, des organismes qui ont des missions différentes et qui oeuvrent auprès de diverses clientèles.

Ainsi, le Centre d'aide aux proches aidants des Basques, Croc-Ensemble des Basques, la Maison de la famille des Basques, la Maison Le Puits, le Périscope des Basques et le Travail de rue MRC Les Basques ont reçu chacun près de 1 000 $ pour les soutenir dans leurs activités.

Il était important pour les deux pharmaciens-copropriétaires de s’impliquer et de réinvestir dans leur communauté. «Au lieu de donner de petits montants, on voulait que ce soit plus considérable», soutient M. Carmago.

Des dons de la communauté ont été recueillis du mois d’aout à la mi-décembre à la pharmacie Brunet de Trois-Pistoles. Les copropriétaires ont ensuite contribué à la hauteur de 10 % du montant amassé, soit environ 600 $.

Les pharmaciens-copropriétaires souhaitent poursuivre cette initiative dans les années à venir. Ils feront des remises tous les six mois aux mêmes organismes. Les prochaines sont donc prévues en juin 2025.

David Camargo et David Sanchez se laissent toutefois une porte ouverte à ajouter d’autres organismes locaux dans le futur si les dons sont plus grands. Une petite somme a aussi été mise de côté pour des demandes de financement de différentes organisations pendant l’année.