La MRC de Kamouraska adopte son budget 2025

Lors de la séance régulière du 27 novembre, le conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré pour l’année 2025 de 9 805 163 $ comparativement à 10 364 344 $ pour 2024.

La diminution résulte de la fin de plusieurs projets d'envergure, notamment l’élaboration du Plan d’intervention en infrastructures routières locales pour le territoire du Kamouraska, qui avait un financement de 430 777 $ pour 2024.

De plus, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a annoncé la fin de l’enveloppe du Fonds régions et ruralité, Volet 3 qui soutenait le rayonnement de la filière mycologique au Kamouraska. «Nous avons donc dû retirer un montant de 354 063 $ du budget 2025. L’équipe est déjà activement engagée dans la recherche de solutions pour préserver cette initiative», a expliqué le conseil.

Les modifications apportées au budget se traduisent par une quote-part de 2 820 152 $ à répartir entre les 17 municipalités et les 2 territoires non organisés, Picard et Petit-Lac-Sainte-Anne. Cela représente une augmentation de 235 139 $, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année 2024. Cette augmentation est principalement due à la forte hausse des coûts de transport et de traitement des matières dans les écocentres, avec un supplément de près de 120 000 $ prévu pour 2025.

S'ajoutent à cela les hausses de frais d’opération ainsi que la réduction des aides financières pour le transport collectif et adapté. Rappelons que, conformément à la Loi sur les transports, les municipalités doivent offrir un service de transport adapté et assumer la gestion d’un service de transport collectif.

De plus, les nouvelles obligations gouvernementales liées au Plan Climat et aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire imposent la création d’une ressource administrative. «Ces obligations viennent avec des responsabilités et des actions à produire, mais le financement gouvernemental qui nous est accordé pour les réaliser est nettement insuffisant», déplore le préfet de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy.

La richesse foncière uniformisée (RFU) du territoire du Kamouraska connaît une hausse, passant de 3 006 085 000 $ à 3 422 479 874 $, soit une augmentation de 416 394 874 $. Il est important de rappeler que la RFU d’une municipalité permet d’évaluer et de comparer sa capacité à générer des revenus de taxes foncières ainsi que des compensations. Elle constitue également une base de répartition pour certaines dépenses au niveau de la MRC.

Finalement, la MRC annonce qu’elle a déposé une demande d’aide financière dans le cadre de l’enveloppe résiduelle du Fonds régions et ruralité - Volet 1, en vue de mettre en œuvre la Politique régionale d’habitation. Cette initiative permettra à la MRC de fournir aux municipalités les outils nécessaires pour faire face à la crise du logement.