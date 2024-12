Biscuit sourire des Fêtes : plus de 12 000 $ remis aux Sphinx de l’ESRDL

La campagne Biscuit sourire des Fêtes, qui se déroulait du 18 au 24 novembre, a permis aux Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin de recueillir plus de 24 000 $, dont 12 038 $ pour le programme de hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup (ESRDL).

«Les gens de Rivière-du-Loup sont vraiment généreux. Ils n’hésitent pas. Ils sont toujours là pour donner un coup de main», souligne Martin Lévesque, directeur général de l’Hôtel Universel.

Il s’agissait d’une deuxième édition pour la campagne nationale Biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons.

«On a vendu plus de 16 000 biscuits», précise Sandra Savoie, propriétaire des restaurants Tim Hortons. Pour chaque biscuit vendu au coût de 1,50 $, seront versés 0,75 $ aux Sphinx de l’ESRDL, et 0,75 $ aux Camps de la Fondation Tim Hortons. «On est le 3e restaurant au Québec, et le 11e au Canada. Je suis pas mal fière, pas mal contente», soutient-elle.

De nombreuses personnes ont contribué au succès de cette campagne Biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons, incluant tous les employés des Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, les joueurs des cinq équipes du programme de hockey des Sphinx de l’ESRDL, et les parents bénévoles.

Les biscuits au sucre et aux pépites de chocolat étaient confectionnés dans les cuisines des Tim Hortons, de l’Hôtel Universel ainsi que de l’ESRDL.

La somme de 12 038 $ amassée servira à défrayer une partie des coûts de déplacement et d'hébergement des jeunes athlètes.

Pour l'an prochain, l'objectif est fixé à 15 000 $.