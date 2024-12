Travaux complétés à la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup

Le vaste chantier menant à la construction de la nouvelle école primaire située dans le parc Cartier à Rivière-du-Loup est maintenant terminé.

La nouvelle école, moderne et innovante, compte 24 classes, soit 18 classes primaires et six classes préscolaires. Des locaux de collaboration ont été installés entre chaque classe, favorisant la communication et la créativité entre les enseignantes et enseignants, les professionnelles et professionnels et les employées et employés de soutien. Chaque petit détail a été finement réfléchi, que ce soit le mobilier intégré, les murs pouvant servir de tableaux, une salle de motricité, et plus encore.

Le service de garde scolaire bénéficiera de vastes espaces à aires ouvertes, ainsi que d’un local de cuisine. La cour extérieure comprendra des modules de jeux, des terrains de soccer et de basketball et trois classes extérieures.

L’entrepreneur général à qui le mandat avait été confié, soit Construction Marcel Charest et fils, a remis la clé à la nouvelle et première directrice de l’école, Mme Catherine Fitzback.

«La nouvelle école est un lieu de possibilités, de découvertes et de croissance, où chaque élève est au cœur de nos préoccupations. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous avons créé un établissement où l’innovation pédagogique est à l’honneur. Je suis impatiente de partager des moments exceptionnels avec le personnel et de voir grandir chaque élève dans un cadre bienveillant et stimulant», a indiqué Mme Fitzback.

PORTES OUVERTES

Rappelons que la nouvelle école primaire a nécessité un investissement d’environ 40 millions de dollars. Le budget a été respecté, tout comme l’échéancier.

«Les écoles dans lesquelles évoluent nos jeunes ont une influence sur leur réussite éducative. La fin des travaux de la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup marque une étape importante pour la communauté, et je suis fier que notre gouvernement ait investi plus de 40 millions de dollars dans ce beau projet. Je suis convaincu qu’il aura des effets positifs sur le quotidien des élèves et sur l’ensemble du personnel. Merci à tous ceux qui y ont participé!», a mentionné le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Le gymnase, pouvant accueillir deux classes à la fois, sera bientôt ouvert à la communauté. Une entrée indépendante permettra la tenue d’activités en soirée et la fin de semaine, et la Ville de Rivière-du-Loup aura un bureau administratif dans l’immeuble.

Une activité portes ouvertes s’adressant au personnel, aux élèves et à leurs parents aura lieu en janvier 2025. Elle sera suivie d’un événement similaire au printemps, mais pour l’ensemble de la communauté. La toute première rentrée scolaire de la nouvelle école aura lieu en août 2025.

Le nouveau milieu de vie favorisera le développement des compétences du 21e siècle, telles que la communication et la collaboration, les nouvelles technologies, la créativité et l’innovation.