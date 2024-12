La paramédecine communautaire maintenant offerte dans les Basques

Huit mois après son lancement à Rimouski, la paramédecine communautaire est maintenant déployée dans la MRC des Basques. Ce projet pilote vise à soutenir des patients atteints de maladies chroniques dans la période de transition suivant une hospitalisation et le retour dans leurs milieux de vie.

Plus précisément, la paramédecine communautaire prévoit l’accompagnement d’usagers atteints d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou d’insuffisance cardiaque lors de visites à domicile réalisées par des équipes de paramédics, et ce, à la suite de références par des professionnels du soutien à domicile du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Cette initiative contribue à la prise en charge efficiente des usagers et a pour objectif d’éviter des hospitalisations supplémentaires.

La paramédecine communautaire est offerte dans les Basques depuis le 9 décembre. Lancé en avril dernier dans la région de Rimouski, ce projet pilote unique au Québec a déjà permis plus d’une quarantaine de visites à domicile par des paramédics. La paramédecine communautaire devrait être déployée dans la MRC du Témiscouata à l’hiver 2025 et dans celle de Rivière-du-Loup à l’automne 2025. À terme, l’objectif est de la rendre disponible dans les autres MRC du Bas-Saint-Laurent et même ailleurs au Québec.

Ce projet est initié par Groupe CAMBI (Ambulance de Rimouski inc.) en partenariat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent et bénéficie du soutien financier de la démarche Bien vieillir chez soi. Cette offre de service de paramédecine communautaire traduit la volonté du CISSS du Bas-Saint-Laurent de répondre de façon innovante, sécuritaire et efficace aux besoins des personnes aînées.