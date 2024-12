Décision sur la traverse : Amélie Dionne s’engage à ne pas arriver les mains vides 

La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, assure que la décision qui sera rendue la semaine prochaine dans le dossier de la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon sera basée sur des faits et des analyses rigoureuses. Elle confirme du même coup que le gouvernement n’arrivera pas les mains vides et qu’il présentera les «conclusions» d’études et de rapports réalisés ces dernières années.

En matinée, ce jeudi 12 décembre, les membres de la communauté d’affaires de Rivière-du-Loup, appuyés par le député libéral Monsef Derraji, ont sommé le gouvernement et la STQ de faire preuve de plus de transparence dans ce dossier et de déposer publiquement les documents produits sur le sujet.

Questionnée sur cette demande quelques heures plus tard, la députée Amélie Dionne a soutenu que certains documents devaient demeurer confidentiels, ne serait-ce qu’en raison des informations privées qu’ils contiennent, mais que son gouvernement allait défendre une décision basée sur des faits.

«On va prendre le temps de donner les conclusions de l’appel d’intérêt et de les expliquer. On va aussi donner les conclusions de l’étude d’opportunité», a-t-elle assuré dans le cadre d’un bref entretien.

«Il faut comprendre qu’on ne peut pas arriver avec les documents confidentiels, avec les dossiers des entreprises qui sont nécessairement privés, mais on va arriver avec des documents qui font état [de la situation] et qui résument les conclusions des études.»

Selon elle, le député [Monsef] Derraji devrait savoir que la confidentialité est d’office, lorsqu’un dossier d’opportunité est impliqué dans une décision du conseil des ministres. «Quand on parle du comité d’experts et de l’appel d’intérêt, c’est exigé par les entreprises et les membres du comité que les informations demeurent confidentielles», a-t-elle rappelé.

«C’est normal qu’ils ne souhaitent pas que leur nom soit divulgué. C’est sensible comme dossier», a-t-elle ajouté, précisant que le processus suit son cours et qu’il est mené selon les barèmes du Conseil du trésor.

Amélie Dionne s’est tout de même engagée à défendre factuellement la décision. «Il y aura des résumés ou des rapports suivant l’analyse des dossiers. Le rapport du comité d’experts, par exemple, c’est certain qu’on va en parler», a-t-elle réitéré.

«Ce ne sera pas seulement notre parole.»

Quoi qu’en disent les acteurs socio-économiques louperivois, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata s’est également défendue de ne pas avoir fait preuve de transparence dans ce dossier.

«Pour moi, en tant que députée, je pense que le processus est transparent. J’ai eu beaucoup de discussions avec le milieu, et on a pris en compte les pistes de solutions qui nous ont été présentées», a-t-elle soutenu.

Si la décision «tarde» depuis deux ans, a-t-elle dit, c’est que certains éléments devaient toujours être évalués après l’étude d’opportunité. «On est retournés à la planche à dessin», a-t-elle rappelé. «Et quand un manque de confiance a été manifesté envers la STQ, on a créé un comité d’experts pour faire l’évaluation de l’appel d’intérêts.»

Selon les informations de Radio-Canada, le gouvernement procèderait à son annonce le jeudi 19 décembre. Cela n'a toujours pas été confirmé officiellement.