Approche zéro déchets et zéro gaspillage dans les installations du CPE-BC les Calinours

Le 10 décembre, le CPE-BC les Calinours a terminé l’implantation de son approche zéro déchets et zéro gaspillage dans ses trois installations du Témiscouata, en collaboration avec la RIDT.

À l’automne 2023, un projet pilote où les bacs à ordures ont fait place au bac de matières compostables à l’installation du quartier Notre-Dame-du-Loup. Depuis cette implantation uniquement les couches, les lingettes humides et les gants en latex se sont retrouvés aux ordures.

Devant le succès du projet pilote et l’intérêt marqué des enfants, l’instauration de cette approche a donc été finalisée dans les installations de Cabano et de Dégelis le 10 décembre. Tout le personnel et surtout les enfants mettent l’épaule à la roue pour rendre possible ce virage important de sensibilisation à l’importance de limiter leur empreinte écologique.

Dans ce virage, les cuisinières ont mis en place des menus leur permettant de récupérer certains aliments non consommés pour des repas futurs en plus d’offrir au personnel, à des prix modiques, certains aliments non consommées. En plus d’éviter le gaspillage cette pratique permet de diminuer les coûts des repas en période où le prix du panier d’épicerie ne cesse d’augmenter.

Au niveau des matières récupérables, la récupération dans le bac bleu est toujours en fonction. Les installations récupèrent aussi les batteries, les cartouches d’encre, les matériaux de construction, les jouets et les feuilles d’arbres. Toutes ces matières sont envoyées aux écocentres du territoire. Tous les masques non utilisés de la période de la COVID-19 ont également été récupérés.

«C’est en débutant très jeunes que les jeunes d’aujourd’hui deviendront des adultes responsables de notre empreinte écologique», partagent avec fierté les membres des équipes du CPE-BC.