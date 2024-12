Les Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie redonnent à la communauté pour Noël

Grâce à une récolte de sirop d’érable exceptionnelle au printemps dernier, les Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie offre, le 9 décembre, du sirop d’érable d’une valeur de 3 000 $ aux organismes d’aide alimentaire de leur région.

Pour le syndicat acéricole régional, redonner à la communauté fait partie de la mission de leur organisation. «Le sirop d’érable appartient à tous les Québécois et Québécoises. C’est plus qu’un aliment, c’est notre symbole national. Il était donc important pour nous de le partager avec ceux qui sont dans le besoin. Se sucrer le bec en famille dans le temps des Fêtes, ce ne devrait pas être un privilège», a déclaré Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie.

En plus du don annoncé, 27 000 bouteilles de sirop d’érable, pour une valeur de 100 000 $, ont été offertes aux Banques alimentaires du Québec par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et seront également distribuées dans les régions du Québec.

Rappelons également que les Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie donnent aussi chaque année plusieurs milliers de dollars en dons et commandites de toutes sortes pour mettre en valeur l’érable et ses produits.