L’ancien Bon Voyage ciblé comme lieu de retour des contenants consignés à Rivière-du-Loup

La ville de Rivière-du-Loup pourra éventuellement compter sur un lieu de retour des contenants consignés. Le bâtiment qui a récemment abrité le restaurant Bon Voyage, propriété du Groupe Mach, est d’ailleurs ciblé.

Les élus de la Ville de Rivière-du-Loup ont déposé un projet de règlement qui permettra cet usage précis dans ce secteur de la ville, ce lundi 9 décembre. Il sera officiellement présenté et adopté lors d’une prochaine séance ordinaire. Ce ne serait qu’une formalité.

En mêlée de presse, le maire Mario Bastille a soutenu avoir peu de détails sur le projet, expliquant simplement que le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup avait été identifié pour l’établissement d’un point de retour et que cela devait être encadré.

«On voulait le permettre dans ce secteur-là, parce que c’est central, mais on voulait aussi s’assurer d’une qualité. On ne veut pas de bouteilles qui trainent à l’extérieur, par exemple. C’est pour cette raison que c’était important de le spécifier», a-t-il expliqué.

«Nous, on a eu une demande, on prépare, mais pour la suite, on ignore ce qui va se passer.»

Pour le moment, impossible de savoir quand le bâtiment sera ouvert sous ses nouvelles couleurs, ni quel type de lieu de retour sera privilégié. Les demandes adressées au Groupe Mach et à Consignaction sont jusqu’ici demeurées sans réponse.

Un document rendu public sur le site de Consignaction, adressé aux municipalités, indique toutefois que le projet louperivois du 95 rue des Cerisiers fait partie d’une soixantaine de «lieux de retour officiels» en date d’octobre 2024. Des lieux de type Consignaction et Consignactions +, sous forme de boutiques munies de récupératrices automatisées et d’espaces de dépôts, y sont envisagés. Une lettre d’intention aurait même été signée.

À la fin novembre, Québec a reporté de deux ans l’implantation du système de consigne des contenants de boissons en verre et en emballage multicouche (comme les pintes de lait en carton) en raison des retards accumulés par l’organisme responsable de ce dossier. Une enquête administrative a aussi été demandée.

C’est l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), sous le nom de Consignaction, qui a été mandatée en 2022 par Recyc-Québec pour gérer la consigne.

Actuellement, selon Radio-Canada, Québec espère la mise en opération de 1200 points de retour au Québec, dont 400 sites Consignaction et 800 directement chez divers détaillants de la province.

Seulement une vingtaine de sites auraient été ouverts jusqu'à présent au Québec.