Québec octroie 75 000 $ à Trajectoires Hommes du KRTB

Le gouvernement du Québec a confirmé l’octroi d’une subvention de 75 000 $ pour soutenir l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB, ce lundi 9 décembre. Cette annonce a été réalisée par la députée de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, au nom de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron.

La somme accordée permettra à Trajectoires Hommes du KRTB d’élargir et d’enrichir son offre de services destinée aux pères de Rivière-du-Loup confrontés à des problématiques de violence familiale. Ces services incluront des rencontres de groupe, ainsi que des entretiens individuels d’évaluation et de suivi.

«Pour mettre un terme à la violence sexuelle et conjugale, nous devons agir tant auprès des victimes qu’auprès des auteurs de violence. Les projets sélectionnés par le gouvernement, comme celui de Trajectoires Hommes du KRTB, sont des initiatives structurantes, axées sur la prévention, l’intervention et la formation. Ces efforts contribuent directement à notre lutte contre la violence», a soutenu la ministre Martine Biron.

«Je suis très heureuse de l’octroi de ce soutien financier à Trajectoires Hommes du KRTB, qui œuvre quotidiennement à prévenir la violence familiale auprès des hommes. En tant que députée, il est essentiel pour moi d’encourager des initiatives locales qui transforment les mentalités et fournissent à notre population les outils nécessaires pour devenir des alliés dans la lutte contre la violence et les inégalités», a déclaré la députée Amélie Dionne.

Trajectoires Hommes du KRTB est un organisme communautaire sans but lucratif qui accompagne les hommes en difficulté. Ses services s’adressent aussi bien aux hommes traversant des périodes de crise sur les plans personnel ou professionnel qu’à ceux ayant des comportements violents dans un contexte conjugal ou familial. L’organisme offre également un service d’accueil, d’aide et de soutien pour tout homme désireux de changer et de progresser dans son cheminement personnel.

«Nous sommes très heureux de recevoir ce soutien financier, qui nous permettra principalement de bonifier nos services et de continuer à accompagner les pères en difficulté ou ayant des comportements violents. Ce soutien nous aidera à les encourager à adopter des paroles et des gestes positifs et à progresser dans leur cheminement personnel», a fait savoir Luc Laforest, directeur général de Trajectoires Hommes KRTB.

Notons que le financement s’inscrit dans le cadre de l’appel de projets «Pour une bonification de la réponse aux besoins des victimes et des auteurs de violence sexuelle et conjugale». Depuis 2019, plus de 1,1 G$ ont été investis, par le gouvernement, dans un éventail de mesures visant à contrer ces formes de violence. Par ce soutien aux organismes communautaires, il reconnaît leur rôle crucial dans la prévention, l’intervention et l’accompagnement des personnes touchées