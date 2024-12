Le Carrefour 50+ du Québec accueille deux nouvelles ressources

Le Carrefour 50+ du Québec annonce que l’équipe en place, constituée de Pierre Saindon à l’administration et Harold LeBel à la direction, accueille deux nouvelles personnes à son siège social situé à Rimouski.

Isabelle Plamondon aura la responsabilité des communications, de l’information et de la gestion des cartes de membre. De son côté, Rachida Iguernelaala aura la charge de l’accueil, du secrétariat et de la gestion du programme de nos marchands partenaires.

Les 138 clubs membres de la fédération «Carrefour 50+» sont présents sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et organisent plus de 3000 activités par année dans leur communauté.

«L’objectif principal du Carrefour 50+ est d’accompagner les 138 clubs et de s’assurer qu’ils soient actifs dans leur communauté afin d’offrir des activités venant briser la solitude et la routine pour les ainés de chez-nous. C’est ce qui nous différencie et nous y tenons beaucoup», affirme Richard Rancourt, président du Carrefour 50+.

Les clubs 50+ sont très actifs et offrent à chaque semaine des après-midis ou des soirées pour un repas communautaire, des jeux, du dessin, de la danse ou des conférences. Actuellement, plusieurs préparent leurs rencontres du temps des Fêtes, en plus de procéder au renouvellement de leur adhésion.

«C’est un mouvement social bien implanté chez-nous depuis 52 ans. La présence des clubs dans nos communautés est importante pour le bien vieillir chez soi, notamment en milieu rural. Plusieurs projets sont en cours : déploiement du Pickleball, organisation des jeux annuels, publication du magazine de la fédération, nouvelle page web et nouvelle gestion numérique, tout cela en s’assurant d’être disponible autant en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et au Bas-Saint-Laurent. Pour l’équipe, c’est un gros défi. Je suis donc très content d’accueillir Isabelle et Rachida dans l’équipe», conclut Harold LeBel, directeur général du Carrefour 50+.