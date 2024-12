Record pour la 19e édition du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent

La 19e édition du Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, qui s’est tenue du 28 novembre au 1er décembre à Rimouski, a dépassé toutes les attentes en attirant plus de 8 300 visiteurs, un record d’achalandage pour cet événement phare du calendrier bioalimentaire régional.

Organisé par l’Association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, ce rendez-vous gourmand a généré un chiffre d’affaires impressionnant de 680 000 $, une augmentation de plus de 70 000 $ par rapport à l’an dernier. Cet impact économique majeur témoigne de l’engouement croissant pour les produits locaux et de l’importance de l’achat régional, particulièrement en cette période des Fêtes.

UN MARCHÉ RICHE EN DÉCOUVERTES

Cette édition a rassemblé un nombre record de 61 entreprises bioalimentaires venues de partout dans la région, offrant un éventail diversifié de produits : fromages artisanaux, charcuteries fines, assaisonnements, boissons alcoolisées et gourmandises sucrées. La journée du samedi 30 novembre a été particulièrement animée, accueillant plus de 2 800 visiteurs en une seule journée.

Les visiteurs ont profité de cette occasion unique pour se procurer des produits d’exception, parfaits pour garnir leurs tables des Fêtes tout en soutenant les artisans locaux. «Chaque achat réalisé ici est un geste concret pour soutenir nos entreprises, qui traversent parfois des périodes difficiles. Grâce à cet événement, plusieurs d’entre elles pourront aborder l’hiver avec un peu plus de sérénité», souligne Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

UNE TRADITION BIEN ANCRÉE

Devenu un événement incontournable, le Marché des Saveurs est bien plus qu’un simple marché : c’est une célébration de la richesse culinaire du Bas-Saint-Laurent et une occasion pour les producteurs et transformateurs de créer un lien direct avec les consommateurs. Avec une hausse de fréquentation et des retombées économiques significatives, l’édition 2024 confirme une fois de plus l’importance et la pertinence de cet événement pour la région.

DES DÉMONSTRATIONS CULINAIRES ANIMÉES PAR DES CHEFS

Le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent a également été marqué par des démonstrations culinaires qui ont su charmer les visiteurs tout au long de l’événement. Dès les premières journées, les chefs Éric Archambault, Mathieu Castonguay et Pascal Gagnon, du Centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir, accompagnés de leurs élèves, ont présenté pas moins de six ateliers culinaires, permettant aux visiteurs de découvrir des techniques et des recettes uniques.

Le chef Tommy Roy des restaurants L'Arlequin et Losange a présenté une bouchée audacieuse mettant à l’honneur l’anguille pêchée par Les Trésors du Fleuve et d'autres produits du Marché, une véritable révélation pour de nombreux visiteurs.

La fin de semaine a continué sur une note gourmande avec le chef Adrian Pastor du Projet Yaku qui a offert deux ateliers mettant en valeur le sanglier et le sébaste. Enfin, la chef de Suzie Quimper Traiteur a également conquis le public avec ses nombreuses bouchées lors d’un atelier réalisé en compagnie de ses enfants.