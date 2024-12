Projet Mobil’eau 2024: plus de 9 000 bouteilles d’eau en plastique évitées

Les Sociétés d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup dressent un bilan très positif de la saison 2024 du projet Mobil’eau. Cette année, 19 événements ont bénéficié des unités mobiles d’eau potable, évitant ainsi l’utilisation de 9 076 bouteilles en plastique et renforçant l’engagement pour des pratiques plus écoresponsables dans la région.

Conçues pour répondre aux besoins des organisateurs d’événements extérieurs de réduire les produits à usage unique, ces unités sont équipées de distributrices d’eau potable avec abreuvoirs et remplisseurs de gourdes. L’unité Mobil’eau peut fonctionner de manière autonome grâce à des panneaux solaires et des batteries ou être raccordée à l’aqueduc. L’unité Mobil’eau+ est équipée d’un lave-vaisselle commercial se branchant aux réseaux d’électricité et d’aqueduc.

Dans l’optique de sensibiliser et d’outiller davantage les promoteurs d’événements dans la planification d’événements à faible impact environnemental, un Guide pratique pour un événement extérieur écoresponsable a été élaboré et deux conférences ont été offertes par Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent un des partenaires du projet.

«Nous avons presque doublé le nombre d’événements cette année et nous avons déjà évité près de 16 000 bouteilles au total. Tous ensemble, nous contribuons à minimiser l’empreinte écologique des événements de la région», soulignent Anik Briand et Marie-Josée Dorval, respectivement directrices des SADC du Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le développement du projet va se poursuivre en 2025 avec l’appui financier des Caisses Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, de l’Anse de La Pocatière, de Rivière-du Loup et Viger et Villeray, qui contribuent à hauteur de 10 000 $ par an jusqu’en 2028.

Mentionnons que le projet Mobil’eau a obtenu un Prix Engagement lors de la Soirée des organismes de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska et a également reçu une distinction lors d’une soirée reconnaissance des «champions des régions» du Réseau des SADC & CAE du Québec.

Le projet est rendu possible grâce au soutien des villes partenaires, Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière, ainsi que des municipalités utilisatrices qui apportent leur expertise en gestion de l’eau potable et leur soutien logistique.