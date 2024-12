Une deuxième centrale Circonflexe ouvre dans les Basques

En juin dernier, la communauté de la MRC des Basques a vu une première centrale de prêt d’équipements Circonflexe ouvrir dans les installations de l’Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Après une saison estivale bien occupée, c’est maintenant le tour à la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu d’accueillir un deuxième point de service à l’aréna Jean-Claude Bélisle dès le 13 décembre.

Plusieurs partenaires, dont Loisir et Sport Bas Saint-Laurent, COSMOSS Les Basques, la MRC les Basques, la Ville de Trois- Pistoles, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, le CISSS du Bas-Saint-Laurent et le projet Thuya, ont travaillé durant la dernière année afin d’implanter cette mesure du gouvernement du Québec qui incite la population à bouger.

Rappelons que dans les Basques, les centrales d’équipement circonflexe permettent à la population d’effectuer la location d’équipement de sport et de plein air pour une période d’une semaine, et ce, à très faible coût. Ces locations sont ouvertes à la population des Basques, mais aussi à la clientèle touristique.

PREMIÈRE SAISON FRUCTUEUSE

Le projet circonflexe a fait ses preuves dans les Basques; la saison estivale a été marquée par un grand engouement autour de la location des vélos à assistance électrique, des équipements de camping (tentes, matelas de sol) et des équipements de randonnée adaptés pour la famille (poussettes chariots tout-terrain, sacs à dos de randonnée pour bébé, etc.).

Avec plus d’une cinquantaine de membres actifs, le comptoir de prêts de Trois-Pistoles a connu un bon achalandage au courant de l’été. C’est dans un esprit de se rapprocher encore plus des gens que le comité a cru essentiel d’ouvrir une centrale dans la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. En étant ainsi répartis sur le territoire, Circonflexe s’assure de créer davantage d’occasions de bouger pour la population des Basques.

Afin de faciliter la vie aux emprunteurs, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu se joindra à la plateforme Sport Plus de la Ville de Trois-Pistoles, où l’adhésion à Circonflexe y est déjà possible via l’achat d’une carte de membre. En effectuant la réservation des équipements en ligne, la population pourra sélectionner le point de service auprès duquel elle désire emprunter des équipements.

Il est important de noter que les équipements empruntés devront être retournés au même point de service. En ce qui concerne l’horaire, il sera identique à celui de Trois-Pistoles : le comptoir de prêt sera ouvert les jeudis entre 16 h et 18 h pour venir récupérer les équipements réservés et les emprunteurs devront les rapporter le mercredi suivant, entre 16 h et 18 h.