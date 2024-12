Travaux d’urgence : les Services Kam-Aide en péril

L’obligation de réaliser avant l’hiver des travaux d’urgence sur le mur de soutènement en bordure de la rivière Saint-Jean met en péril la survie de Services Kam-Aide. L’organisme sans but lucratif n’a d’autre choix que de se tourner vers la communauté et de lancer une campagne de sociofinancement.

Le 29 mars, le mur de soutènement, adjacent à la bâtisse de Services Kam-Aide, s’est effondré dans la rivière emportant avec lui une partie du terrain. Selon les estimations, les travaux rendus nécessaires à la suite de cet affaissement coûteront plus de 220 000 $.

Services Kam-Aide est un organisme sans but lucratif qui n’a pas la capacité financière pour s’acquitter seul d’une telle facture. À l’heure actuelle, bien que plusieurs demandes aient été faites, aucune aide gouvernementale n’a été confirmée. Il n’est pas non plus envisageable pour l’organisme de contracter un prêt afin de réaliser ces travaux.

C’est pourquoi Services Kam-Aide fait appel à la générosité et la solidarité de l’ensemble de la communauté qu’elle dessert avec cœur depuis plus de 30 ans. La campagne, lancée officiellement le 2 décembre, se terminera le 2 février 2025 et s’articule principalement via la plateforme Zeffy. Voici le lien pour contribuer : https://www.zeffy.com/fr-CA/fundraising/glissement-de-terrain.

À défaut d’un très sérieux coup de pouce de la communauté pour aider au financement de ces travaux, leur réalisation hypothéquera la santé financière de l’organisme au point d’entraîner sa fermeture dans quelques mois.

Si la direction de Services Kam-Aide devait mettre la clef sous la porte, la perte des services offerts viendrait sérieusement fragiliser l’autonomie de sa clientèle composée de personnes aînées et personnes avec des limitations intellectuelles et physiques, ainsi que de proches aidants qui comptent sur l’organisme et son équipe. Ce sont donc 636 usagers qui pourraient se retrouver sans services, selon le bilan de l’an dernier.

Rappelons que selon le recensement de 2021 de Statistiques Canada, les personnes de 65 ans et plus représentent 29,5% de la population de la MRC de Kamouraska.

Une fermeture entraînerait aussi la mise à pied de l’ensemble du personnel. Durant la campagne de sociofinancement et jusqu’à nouvel ordre, les services se poursuivent comme à l’habitude.