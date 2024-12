Trois cours d’école embellies à Rivière-du-Loup et au Témiscouata

Un investissement de près de 290 000 $ a été annoncé par le gouvernement du Québec pour améliorer trois cours d’école de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. La députée de la circonscription, Amélie Dionne, en a fait l’annonce au nom du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, le 2 décembre.

Afin d’offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant, 289 944 $ seront remis au Centre de services scolaire (CSS) du Fleuve-et-des-Lacs et au CSS de Kamouraska – Rivière-du-Loup.

La somme permettra l’ajout d'un module de jeux et un terrain de soccer gazonné avez une classe extérieure à l’École des Moussaillons de Saint-Honoré-de-Témiscouata, l’aménagement de deux classes extérieures et verdissement de la cour à l’École secondaire de Rivière-du-Loup et l’installation d'un module de jeux et lignage de jeux au sol avec une aire de détente à l’École Desbiens à Saint-Arsène.

«La cour d’école joue un rôle essentiel dans la vie scolaire, non seulement comme espace de récréation, mais aussi comme lieu d’apprentissage et de développement. En effet, cet espace extérieur permet aux élèves de se détendre, d’apprendre dans des conditions différentes, de socialiser et d’acquérir des compétences importantes telles que la coopération, la créativité et la motricité», explique Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Ces projets permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d’offrir une variété d’activités et de jeux pour les jeunes. Ainsi, les élèves pourront bénéficier d’espaces extérieurs favorisant l’activité physique. Un mode de vie actif les aidera à être mieux disposés envers leurs apprentissages en classe.

«Je suis très heureuse de savoir que de nombreux élèves de notre circonscription auront la chance d’avoir accès à une cours d’école renouvelée, plus dynamique, adaptée à leurs besoins et qui favorise l’activité physique», souligne Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

À l’échelle nationale, le gouvernement du Québec investit plus de 29 millions de dollars dans plus de 310 projets d’amélioration de cours d’écoles primaires pour l’année scolaire 2023-2024.