Des lacs sous pression au Bas-Saint-Laurent

L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) présentera les résultats de son étude portant sur le vieillissement de dix lacs du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent entre le 9 et le 18 décembre.

Depuis le mois d’avril de cette année, l’équipe de l’OBVNEBSL a sillonné le territoire du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent, afin de relever différentes informations sur dix lacs ciblés pour leur forte vulnérabilité aux activités humaines. L’objectif était d’abord de dresser le bilan de santé de chaque lac en prélevant des échantillons d’eau, en utilisant une sonde multiparamètre (pH, oxygène dissous, conductivité, température, etc.), en mesurant la transparence de l’eau et en installant des collecteurs de moules zébrée.

Ces données ont été recueillies au printemps, à l’été et à l'automne, afin de pouvoir considérer les brassages et la stratification thermique des lacs. Une évaluation de la qualité des bandes riveraines a également été réalisée.

L’analyse des données révèle que la situation de plusieurs lacs est préoccupante. En effet, alors que la présence de vie aquatique est généralement impossible lorsque le taux d’oxygène dissous est inférieur à 5 mg d'oxygène à 20 degrés Celsius, les données relevées sur plusieurs lacs indiquent un état d’anoxie à l’été, soit une absence d’oxygène, dans la couche inférieure des lacs. Par ailleurs, la présence de nutriments est importante dans la majorité des lacs. Les nutriments favorisent la croissance des plantes aquatiques et les éclosions d’algues bleu-vert.

Ces résultats serviront entre autres à orienter les municipalités et les associations de riverains sur les actions prioritaires devant être mises en œuvre pour diminuer les pressions et améliorer la qualité de ces écosystèmes. Des ateliers de travail seront organisés à l’hiver par l’OBVNEBSL, afin d’accompagner chaque municipalité dans l’élaboration de plans d’action adaptés à chaque lac. Les plans pourront inclure des actions sur la navigation, la conformité des installations septiques, la largeur des bandes riveraines ou l’amélioration de la qualité de l’eau provenant des cours d’eau qui alimentent les lacs.

Les présentations qui auront lieu au mois de décembre servent principalement à informer la population et les municipalités. Les dates exactes sont :

Lundi 9 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 : lac Plourde et lac Petit Ferré (Saint-Narcisse de Rimouski);

Mercredi 11 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 : Grand lac Malobès et lac des Joncs (Saint-Fabien);

Jeudi 12 décembre, de 18h30 à 20h30 : lac Saint-Hubert et lac de la Grande Fourche (Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup);

Lundi 16 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30 : lac des Îles et lac Minouche (Saint-Ulric);

Mardi 17 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30 : lac Bellavance (Rimouski);

Mercredi 18 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30 : lac Michaud (Saint-Noël);

Les inscriptions aux présentations virtuelles se font via le lien suivant : https://obv.nordestbsl.org/projet-lacs-de-villegiature.htmlhttps://obv.nordestbsl.org/projet-lacs-de-villegiature.html

Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.