Myriam Bouchard reçoit la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse 2024

Myriam Bouchard de l’entreprise MB Service assistance comptable Inc. de Rivière-du-Loup est la lauréate de la bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse 2024 du Fonds d’Investissement Jeunesse de la MRC de Rivière-du-Loup. Elle a du même coup mis la main sur un montant de 3 500 $.

Les membres du jury ont voulu souligner et récompenser tous les efforts déployés par Myriam Bouchard pour son entreprise. Ils ont été impressionnés par son profil entrepreneurial.

La bourse Personnalité entrepreneuriale jeunesse a été remise pour une septième fois par le Fonds d’investissement jeunesse de la MRC de Rivière-du-Loup, dont l’objectif est de mettre en lumière des profils entrepreneuriaux hors du commun.

Cette année, ce sont près d’une dizaine de candidates et candidats de différents secteurs d’activité qui ont eu le courage de partager leur parcours et de présenter leur candidature pour l’obtention de cette reconnaissance.

Les deux finalistes pour la bourse étaient Frédéric Collin de l’entreprise Accès Serrurier Inc. et Pierre-Luc Caron de l’entreprise Pierre-Luc Caron Inspections, deux entrepreneurs qui ont su se mettre en avant-plan par leurs services et produits, leur plan de commercialisation, leur performance financière et les moyens utilisés pour surmonter leurs défis. Ils ont reçu une bourse de 1 500 $ chacun.