La Municipalité d’Auclair invitée à repenser l’habitation pour la relève agricole

La Municipalité d’Auclair, en collaboration avec le Centre d’Innovation Sociale en Agriculture (CISA) du Cégep de Victoriaville et Habitations Canopée, annonce sa participation à la mise en œuvre d’un nouveau projet de recherche-action visant à trouver des solutions aux problèmes d’habitation de la relève agricole.

D’une durée de 3 ans, le projet s’échelonnera jusqu’en janvier 2027. Ce dernier vise à accompagner trois territoires du Québec, soit la municipalité de Saint-Camille, la MRC des Basques et la MRC de Témiscouata, et ce, dans une démarche de cocréation, de prototypage et d’expérimentation de solutions de logements abordables adaptés aux besoins spécifiques de la relève agricole et respectant les cadres réglementaire et normatif spécifiques au secteur de l’habitation et de l’aménagement de leur territoire.

Du côté du Témiscouata, c’est la Municipalité d’Auclair qui servira de territoire pilote. À terme, les apprentissages réalisés et les solutions cocréées pour Auclair seront partagés avec les autres municipalités de la MRC afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre.

Ainsi, le projet de recherche-création entend repenser : le développement résidentiel, en incluant des personnes aspirant à s'établir dès la conception du projet; le financement de l’habitation, afin de permettre un montage financier adapté à la capacité financière des agriculteurs de la relève; les différentes manières d’habiter sa résidence, en repensant les usages et les superficies; et les modes de propriété afin de faciliter l’accès à un logement abordable.

L’ACCÈS À UN LOGEMENT, UN ASPECT ESSENTIEL

La relève agricole vit des obstacles financiers bien documentés pour démarrer et opérer leur entreprise agricole. L’augmentation du coût des terres et des intrants agricoles ainsi que les investissements importants nécessaires au démarrage de leur entreprise en sont des exemples. Au fil des ans, plusieurs initiatives ont été développées pour faciliter le démarrage en agriculture, tels que les motels agricoles et les incubateurs d’entreprises agricoles. Ces initiatives mutualisent notamment l’accès à des parcelles agricoles, des équipements ou de la machinerie dans l’objectif de réduire les investissements et les charges d'opération au démarrage. Cependant, ces initiatives ne touchent pas un aspect essentiel : l’accès à un logement.

Une crise du logement est vécue à l’échelle du pays. La relève agricole compte parmi les personnes particulièrement impactées par cette crise. La saisonnalité de leur emploi et leurs faibles salaires en font des travailleurs aux conditions d’emploi précaires. Les investissements importants requis au démarrage de leur entreprise limitent également la part des revenus disponibles pour se loger. Contraints à habiter à proximité de leur lieu de production en raison notamment du haut niveau de réactivité nécessaire lors d’intempéries ou pour prendre soin des élevages, leurs choix en matière de logement sont restreints.

Ce projet de recherche-création s’inscrit en parallèle et en convergence avec la volonté de la Municipalité d’Auclair de devenir une communauté nourricière. Il est réalisé grâce au soutien financier du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE).