«Acheter des votes, ça ne marchera pas», soutient le Bloc Québécois

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, en compagnie du député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a commenté l’intention des libéraux d’accorder un congé de TPS à tous les Canadiens sur certains produits et de distribuer des chèques de 250 $ à plus de 18 millions de travailleurs canadiens, et demandé des modifications avant de pouvoir même envisager la mesure.

«On n’est pas contre l’amélioration du pouvoir d’achat des Québécois et des Canadiens : on n’arrête pas de le demander! Mais avouons tous que le procédé est grossier», dénonce le chef bloquiste. «À quelques mois d’une élection, une distribution aussi énorme d’argent à un nombre aussi élevé de gens, c’est électoral, seulement électoral.»

Selon Yves-François Blanchet, en agissant ainsi, non seulement Justin Trudeau révèle qu’il ne fait pas la distinction entre l’État et son parti, mais pire, il laisse lamentablement tomber les gens qui ont le plus besoin d’aide, les retraités, les étudiants, les bénéficiaires de la sécurité du revenu, au profit des plus riches de la société canadienne.

Le Bloc Québécois exige encore la fin de la discrimination contre les retraités de 65 à 74 ans qui reçoivent 10% de moins que ceux de 75 ans et plus en vertu du programme de Pension de sécurité de la vieillesse, et ce par le projet de loi C-319. «Le gouvernement a prétendu que notre mesure, appuyée par 79% des Canadiens et Québécois et qui aiderait les quatre millions de retraités les plus vulnérables, allait coûter trop cher, explique le député Maxime Blanchette-Joncas. Pourtant, alors que notre proposition coûterait environ trois milliards de dollars cette année, la distribution des libéraux coûtera 6,3 milliards de dollars, soit plus du double!»

Yves-François Blanchet souligne aussi l’incohérence des libéraux. «Jean-Yves Duclos a répété que notre loi allait donner de l’argent à des gens qui n’en ont pas besoin. Pourtant, eux donnent un congé de taxes qui bénéficiera aussi aux millionnaires, et un chèque à des gens dont le revenu imposable sera de 150 000 $! Il est inexplicable que le NPD soutienne une mesure dont l’essentiel sera réservé aux plus riches!»

«On a dit que le Parlement étant bloqué, donc on ne peut pas avancer. Pourtant, avec l’appui du NPD, les libéraux parlent de débloquer le Parlement pour une journée ou deux, et de laisser ensuite les conservateurs reprendre leur blocus avec des questions de privilèges. C’est la preuve que non seulement on peut régler C-319, mais aussi que la paralysie du Parlement, ça fait aussi l’affaire des libéraux», affirme le député Blanchette-Joncas.

«Si les libéraux de Justin Trudeau veulent l’appui du Bloc Québécois, ils devront accélérer les discussions sur C-319, mais surtout ajouter les retraités parmi les bénéficiaires de la distribution de chèques, comme le demandent l’AQDR et la FADOQ. Au final, acheter des votes, ça ne marchera pas!», conclut Yves-François Blanchet.