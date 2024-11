Autoroute 20 : un regroupement citoyen exige des réponses du ministre de l’Environnement

Le Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/Saint-Fabien le 28 novembre une lettre au ministre de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, pour exiger une réponse officielle et une rencontre à la suite à sa demande d’un second BAPE pour le projet de construction du pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles dans le cadre du prolongement de l’autoroute 20, phase 2B. Il réclame des réponses à la hauteur du sérieux de ses demandes.

Dans sa lettre, le Regroupement déplore d’avoir eu une réponse du ministre Charette uniquement par la voix des médias, et très sommaire, de surcroît, tandis qu’il lui a transmis un mémoire étoffé d’une vingtaine de pages. «Nous considérons que le mémoire fouillé qui vous a été présenté requiert une plus grande attention de votre part, et une réponse plus argumentée», déclare Gratien Bélanger, porte-parole du Regroupement, dans sa lettre au ministre.

La semaine dernière, quinze experts en gouvernance publique se sont joints au Regroupement pour dire qu’un BAPE est nécessaire dans ce dossier. «Cela vient accroître la légitimité de notre demande», affirme le porte-parole. «On ne peut pas la balayer du revers de la main comme l’a fait le ministre», ajoute-t-il.

Dans sa lettre au ministre, le Regroupement mentionne que même si rien n’oblige le ministre à demander la tenue d’un nouveau BAPE, il ne respecte pas l’esprit de sa propre loi en omettant de le faire. En effet, si le projet de pont n’a pas changé, en revanche tout le contexte tant social, environnemental qu’économique qu’avait analysé le BAPE de 2002 n’est, quant à lui, plus du tout le même. Les audiences publiques d’il y a près d’un quart de siècle ne peuvent donc plus prétendre être le reflet de la société.

Avec ce délai, c’est toute une génération qui n’a pas été consultée, et qui a des préoccupations potentiellement différentes sur le développement régional de celles des générations précédentes. «En tant que ministre de l’Environnement, vous devriez être particulièrement attentif à l’équité intergénérationnelle. N’est-ce pas là un des premiers fondements de la notion même de développement durable?», demande Gratien Bélanger au ministre dans la lettre.

Le Regroupement citoyen pour la protection du territoire Bic/Saint-Fabien est formé de citoyens inquiets par plusieurs incohérences du projet de prolongement de l’autoroute 20 au Bas-Saint-Laurent. Il a vu le jour en 2010 lors des interventions du ministère des Transports du Québec auprès de certains acteurs du milieu dans le dossier du prolongement de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et le Bic.