Rencontre de la nouvelle Alliance pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent

L’Alliance pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent a tenu, le 19 novembre, une journée dédiée à la mobilisation et à la collaboration. Des partenaires du milieu communautaire, des huit MRC, des ministères, de l’équipe de santé publique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, ainsi que des citoyens étaient réunis à cette occasion à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Avec un total de 150 personnes présentes, cette journée a marqué une étape importante de la démarche régionale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle visait à favoriser l’appropriation de cette démarche collective et à soutenir la collaboration et la solidarité territoriale et régionale.

Axée sur le rassemblement des personnes interpellées par les défis de la précarité, cette rencontre s’appuyait sur une approche participative, où chacun a pu apporter son expertise et ses expériences pour définir les priorités régionales en lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région et construire des solutions pérennes. Les personnes présentes ont également eu l’occasion de réfléchir et de se former sur la participation citoyenne ainsi que sur l'analyse différenciée selon les sexes.

«L’Alliance pour la solidarité au Bas-Saint-Laurent illustre la volonté de toute une région de se mobiliser et de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Des organismes et instances de tous les horizons sont partenaires, dont les milieux municipal, communautaire, de l’emploi, de l’éducation et de la santé. Des citoyens et citoyennes se joignent également à la démarche», a souligné Chantale Lavoie, présidente du conseil d’administration du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et représentante des élu·es au Comité directeur de l’Entente sectorielle pour le développement social 2023-2026.

L'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent est une concertation régionale en lutte à la pauvreté soutenue financièrement par le Fonds québécois d'initiatives sociales. À noter que la mesure des Alliances pour la solidarité a été renouvelée dans le cadre de «Mobiliser. Accompagner. Participer., Plan d’action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour la période 2024-2029». Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est l'organisme responsable du déploiement et de la mise en œuvre de l'Alliance dans la région.

Pour en savoir plus : https://www.crdbsl.org/developpement-social/alliance-pour-la-solidarite-du-bas-saint-laurent.html.