La Ville de Rivière-du-Loup a finalement confirmé qu’elle procèdera à l’illumination de la falaise du parc des Chutes le 18 décembre en fin de journée. Les citoyens sont d’ailleurs invités à se rassembler près du cran rocheux et à participer à cette activité entre 16 h et 19 h.

Le spectacle de lumière est un legs de la Ville dans le cadre du 350e anniversaire de la seigneurie célébré en 2023. Les membres du conseil municipal profiteront de cette occasion pour échanger avec les citoyens et citoyennes, autour d’un feu de joie.

Plus tôt en novembre, le maire Mario Bastille avait confirmé que l’illumination de la chute allait être offert à la population comme un cadeau à l’approche du réveillon. Il avait soutenu que le dévoilement était imminent.

«Ce sera probablement le cadeau de Noël qu’on offrira à nos citoyens, avec un effet wow et de couleurs avant les Fêtes», a-t-il imagé.

La Ville de Rivière-du-Loup n’a jamais présenté d’aperçu du résultat final, préférant garder l’effet de surprise.

PROGRAMMATION «LUMINEUSE»

Au moment où les enfants commencent à compter les dodos avant Noël, la Ville de Rivière-du-Loup déballe une programmation joyeuse et lumineuse pour faire patienter tout le monde jusqu’au grand soir. Une vingtaine d’activités s’enchaîneront à compter du 1er décembre, comme autant de cadeaux à découvrir en famille ou entre amis.

Concerts et spectacles, chasse au trésor, ciné-pyjama, bricolage et conte de Noël ne sont que quelques exemples des festivités au calendrier.

Après le succès retentissant du Flocon d’or l’hiver dernier, les familles seront heureuses d’apprendre qu’un nouveau parcours ludique les attendra dans les sentiers du parc des Chutes. Du 20 décembre au 20 février, un rallye GPS amènera les marcheurs et les amateurs d’énigmes à se creuser le coco, tout en profitant du grand air.

Ces Défis givrés seront répartis sur six stations, à faire et à refaire avec son téléphone cellulaire. Les lutins reprendront quant à eux du service le 8 décembre, de 10 h à 12 h, lors d’une fête familiale au parc du Campus-et-de-la-Cité. Avec ses collations sucrées, ses jeux et ses personnages, Noël au parc sera un autre événement à ne pas manquer.