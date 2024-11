Des bénévoles du Bas-Saint-Laurent honorés pour leur engagement

Deux bénévoles du Bas-Saint-Laurent, Lucien Lavoie et Benoit Lebel, ont été reconnus lors de la 15e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route le 21 novembre à Québec.



Cette distinction a été attribuée à Lucien Lavoie (pour le volet véhicule tout-terrain) et à Benoit Lebel (pour le volet motoneige), qui se sont illustrés par leur contribution indispensable à l’entretien et à la surveillance des sentiers de VTT ou de motoneige. Leur travail et leur dévouement ont permis de rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire et agréable.

Mentionnons que les lauréats ont été choisis parmi leurs pairs.

«Félicitations à Monsieur Benoit Lebel pour ce prix amplement mérité, récompensant son engagement exemplaire au sein du Club de motoneige Les Déserteurs, au bénéfice de toute notre région du Bas-Saint-Laurent […]. Grâce au travail acharné de personnes comme Monsieur Lebel, les adeptes de véhicules hors route peuvent pratiquer leur passion en toute sécurité dans un cadre exceptionnel», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault a profité de l’occasion pour annoncer l’octroi d’une aide financière de près de 20 M$ répartie entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads et les clubs qui leur sont affiliés. Ces sommes permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige, et se traduiront, par exemple, par l’achat d’équipements, la mise en place de signalisation ainsi que la formation d’agents de surveillance des sentiers.