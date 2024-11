Les points de dépôt du journal Info Dimanche maintenant connus

Plus de 700 jeunes des écoles primaires et secondaires de la région se sont réunies aux Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) de Rivière-du-Loup, ce jeudi 21 novembre. Ils participaient à une journée Accro de la Techno, laquelle vise à susciter chez eux la passion pour les sciences et les technologies. Les yeux des jeunes élèves ...