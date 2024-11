Info Dimanche distribué pendant la grève de Postes Canada

En raison du conflit régnant chez Postes Canada, l’édition papier du journal Info Dimanche sera distribuée comme par le passé par les Distributions F. Levasseur inc.

La grève illimitée déclenchée chez Postes Canada le 15 novembre a mis sur pause toutes les livraisons, hormis les chèques de prestations gouvernementales. Info Dimanche peut donc compter sur l’expertise de son distributeur de longue date afin que l’édition papier soit distribuée sur son territoire habituel.

«Info Dimanche a à cœur de toujours bien vous informer et de vous livrer une information de qualité», soutient le copropriétaire et directeur de publication et des ventes, Martin Morissette.

Pour les secteurs ruraux, Info Dimanche vous communiquera les points de dépôts d’ici demain, le 21 novembre.

Merci de votre patience et de votre compréhension.