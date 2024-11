Le jeu collaboratif «La Fresque du cl!mat» arrive au KRTB et l’Islet

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) déploie un nouvel outil de sensibilisation sur les changements climatiques : La Fresque du cl!mat. Ce jeu collaboratif et scientifique s’inscrit dans une volonté de diffuser et de vulgariser les causes et impacts des changements climatiques auprès des Québécois, tout en les aidant à identifier les leviers d’action, à leur échelle.

En 2025, en partenariat avec Hydro-Québec, l’atelier sera offert gratuitement à cinq organismes ou entreprises des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, et l’Islet.

L’atelier est dispensé par Co-éco sur demande : [email protected].

Tellement enthousiasmée de faire rayonner cet atelier prometteur, l’équipe de Co-éco organise un concours sur les réseaux sociaux. Les intéressés peuvent s’inscrire avant le lundi 16 décembre sur la page Facebook de Co-éco.

À PROPOS DE «LA FRESQUE DU CL!MAT»

«La Fresque du cl!mat» est un outil pédagogique innovant créé en France en 2015 et porté par l’association du même nom. Il permet de vulgariser de manière ludique et scientifique les processus liés aux changements climatiques pour mobiliser les participants. Aujourd’hui c’est 157 pays embarqués, plus de 50 traductions de l’outil, plus de 1,5 million de personnes sensibilisées et des milliers d’organisations et de collectivités qui se sont déjà lancées dans cette sensibilisation.

Concrètement, il s’agit d’une activité de trois heures, conçue pour des groupes de 7 à 14 personnes (ex : équipes de travail, membres, partenaires). Elle se base sur les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). L’exercice, qui s’articule autour de cartes et d’illustrations et de phases de réflexions, est spécialement pensé pour initier un dialogue constructif et créer une compréhension commune des enjeux. Par ce moment de partage et de découverte les participants pourront mieux cerner les défis environnementaux et prendre conscience des actions possibles au sein de leur structure pour contribuer à y faire face.