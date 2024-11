Une trentaine de pompiers de la MRC de Rivière-du-Loup reçoivent leurs diplômes

Lors d’une cérémonie tenue le 14 novembre au Centre communautaire Morneau de Saint-Arsène, 37 pompiers et pompières de la MRC de Rivière-du-Loup ont fièrement reçu leurs diplômes.

L’événement a réuni plusieurs élus de la région, ainsi que les familles des diplômés issus des casernes de Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane et Saint-Paul-de-la-Croix. Ensemble, ces diplômés ont complété un total de 92 formations.

«Les pompiers et pompières consacrent un temps précieux à leur formation, ce qui leur permet d’offrir un service de qualité et de garantir la sécurité de nos citoyens. Nous les remercions pour leur dévouement et leur engagement envers notre communauté», a déclaré Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

Depuis 2001, les municipalités doivent se conformer au Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal. En vertu de ce règlement, la MRC de Rivière-du-Loup assume, depuis 2005, le rôle de gestionnaire de formation accrédité par l’École nationale des pompiers du Québec.

«Cette cérémonie reflète non seulement la réussite des diplômés, mais aussi leur engagement à maintenir un haut niveau de professionnalisme», a souligné Jonathan Daraiche, coordonnateur à la sécurité incendie et chef à la prévention de la MRC.

Les formations complétées dans le cadre du programme de l’École nationale des pompiers du Québec incluent, entre autres : les matières dangereuses, l’autosauvetage, la prévention des impacts psychologiques pour les pompiers intervenants, la désincarcération et la recherche de causes et circonstances d’un incendie.

Cette cérémonie marque une étape importante pour ces pompiers, qui continueront à servir leur communauté avec compétence et détermination.