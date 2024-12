28e Téléradiothon de La Ressource : semer l’espoir

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et le Groupe Méga Scène dévoile les détails de son 28e Téléradiothon. L’espoir sera au centre de cette édition.

La population de la région de Rimouski est invitée au «Spectacle Événement» qui aura lieu le samedi 18 janvier à 19 h 30 à la Salle Desjardins-Telus. Ce spectacle, sous la direction artistique de Nelson Minville, réunira sur scène Lynda Lemay, Marie-Pierre Arthur, le duo folk gaspésien Dans l’Shed et la gagnante de La VOIX 2024, l’acadienne Maude Cyr-Deschênes ainsi que plusieurs artistes invités dont le slameur rimouskois David Richard, l’humoriste gaspésien Jean-Michel Côté, la comédienne et chanteuse Annie Cotton ainsi que Claude Pineault, multi-instrumentiste, accompagnateur de Lynda Lemay et auteur-compositeur-interprète.

Côté musiciens, les spectateurs seront choyés avec le Bizz Bizz Band. La directrice musicale rimouskoise Marie-Anne Arsenault sera entourée du guitariste Raphaël D’Amours, du batteur Joseph Perrault, de la pianiste Marie-Pierre Bellefeuille et de la choriste Julie Houde qui en est à son 15e Téléradiothon. Le Chœur Gospel de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent viendra encore compléter la distribution et l’humoriste Marc-Antoine Lévesque sera de retour à l’animation de la soirée.

L’équipe de production profitera de ce spectacle pour saisir les meilleurs moments de la soirée et créer une émission de deux heures pour le Téléradiothon qui sera diffusé le dimanche 26 janvier entre 10 h et 20 h sur toutes les télévisions communautaires de la grande région et sur le site web www.laressource.tv.

Le Téléradiothon de La Ressource est l’événement de financement phare pour réaliser la mission d’aide aux personnes handicapées de l’organisme. L’objectif est d'atteindre 300 000 $.

Par ailleurs, La Ressource confirme que la Campagne d’automne auprès des entreprises, dont l’objectif était de 20 000 $, a récolté un montant de 26 155 $.