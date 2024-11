Fermeture partielle de l’intersection des rues Frontenac et Saint-André

Dans le cadre des travaux d’asphaltage de la rue Saint-André, la moitié de l’intersection avec la rue Frontenac sera fermée à la circulation mardi et mercredi matin.

Pour les automobilistes circulant sur la rue Frontenac en direction ouest (en provenance de la rue Lafontaine), aucun changement n’est prévu. Cependant, la circulation sera totalement interdite en direction est, entre les rues Landry et Lafontaine, entre 7 h et 10 h. Un itinéraire de contournement sera mis en place pour rediriger le trafic vers les rues Landry,

Sainte-Anne et Lafontaine.

Cette déviation pourrait entraîner des ralentissements à l’heure de pointe dans le quadrilatère concerné. Les conducteurs n’ayant pas de raison précise de se rendre dans ce secteur sont donc invités à l’éviter pendant la durée des travaux.

La présence d’un signaleur et l’installation d’une signalisation temporaire sur la rue Lafontaine, à la croisée de la rue Sainte-Anne, permettront d’assurer la fluidité de la circulation.

La Ville de Rivière-du-Loup remercie les citoyens de leur compréhension et les invite à faire preuve de prudence et de civisme près des zones de chantier.