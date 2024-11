Trois villes se mobilisent pour les tout-petits

Dans le cadre de la 9e édition de la Grande semaine des tout-petits (GSTP), qui se déroule du 18 au 24 novembre, Dégelis, Saint-Antonin et Témiscoauta-sur-le-Lac se joignent au mouvement collectif pour faire de la petite enfance une priorité de société. Les villes ont levé leurs drapeaux pour montrer son appui aux jeunes enfants.

Au Bas-Saint-Laurent ce sont 9 799 tout-petits qui grandissent pour devenir les adultes de demain. Au Québec, ils sont 514 747 tout-petits.

Cette année, l’événement porte le thème «Ensemble, pour l’égalité des chances dans tous les milieux. Pour que chaque tout-petit s’épanouisse pleinement».

Sur le plan social, les enfants issus de ménages à faible revenu ou vivant dans des quartiers défavorisés font face à des défis considérables, augmentant significativement leur risque d'être impliqués dans des interventions liées à la protection de la jeunesse, indique les trois villes. Pour contrer ces inégalités, il est crucial de mettre en place des mesures ciblées, comme un accompagnement dès la grossesse, l'accès à des services de garde de qualité, et des soins de santé adaptés, pour offrir à chaque enfant les meilleures chances de réussir, rajoute-t-elles.

«Les initiatives que nous mettons en place, notamment la mise à jour et l’application dès 2025 de la nouvelle politique familiale, sont conçues afin d’offrir un soutien accru aux parents, améliorer les services de garde et favoriser des environnements propices à l’épanouissement des enfants. Nous croyons fermement à l’importance de la contribution de la Ville dans le développement de nos jeunes citoyens», souligne Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin.

À Témiscouata-sur-le-Lac, 54 tout-petits d’âge préscolaire de l’école Gérard-Collin, du CPE les Calinours et et de Re-Source Familles se sont déplacés pour la levée protocolaire du drapeau par le maire, Denis Blais et la petite Lenna Bérubé. Des collations ont aussi été partagées. La semaine sera close lors d’un marché de Noël avec une soixantaine d’exposants qui se tiendra au centre récréatif PGR, le samedi 23 novembre de 10 h à 17 h. L’entrée est gratuite, les tout-petits seront accueillis avec une collation et des jeux.

Plusieurs activités se dérouleront simultanément tout au long de la semaine à travers le Québec afin de sensibiliser les décideurs et la population quant au rôle clé des tout-petits dans l’avenir de la société. La GSTP représente le moment tout indiqué pour se rassembler et réfléchir aux conditions de vie des enfants de 0 à 5 ans.

Pour consulter la programmation de la Grande semaine des tout-petits, visitez le grandesemaine.com.