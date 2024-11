Porte ouverte pour souligner le lancement officiel de la Coop Carotte

La Coop Carotte annonce le début officiel de ses activités. Elle convie la communauté à une journée porte ouverte le 23 novembre pour découvrir son fonctionnement et les produits offerts.

Après deux semaines de rodage positif, la coopérative est prête à dévoiler toute son offre de produits locaux et durables aux citoyens de Rivière-du-Loup et des environs.

Cette journée porte ouverte sera une belle occasion de rencontrer les membres de la coopérative et de mieux comprendre l'impact de chaque achat sur l'économie régionale. L’évènement aura lieu à la Coop au 26, rue Joly à Rivière-du-Loup de 10 h à 12 h.

Cette nouvelle coopérative de solidarité vise à offrir à la communauté un accès simplifié à l’année à des produits alimentaires frais et de qualité, provenant directement des producteurs et transformateurs de la région. Cette initiative s'inscrit dans une vision de proximité et de durabilité, en facilitant l'accès aux aliments locaux tout en soutenant les producteurs régionaux.

Pour plus d'informations, il faut visiter le site web à www.coopcarotte.ca.