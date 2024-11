Des Clubs Lions locaux soutiennent un projet à Saint-Pacôme 

Les Clubs Lions de la Zone 26 Ouest, composés des organisations de Dégelis, Saint-Pascal-de-Kamouraska, La Pocatière, Mont-Carmel, Rivière-du-Loup et Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme ont annoncé avoir octroyé un généreux don de 6 800 $ pour la réalisation de deux salles d’apaisement au Centre d'hébergement D'Anjou de Saint-Pacôme.

À cette somme s’ajoute une contribution de 5 000 $ de la Fondation des Clubs Lions du Québec, portant le montant total du don à 11 800 $.

Les salles d’apaisement seront équipées de mobiliers confortables, de lumières tamisées et de dispositifs sensoriels pour créer une atmosphère sereine et apaisante. Ces espaces seront accessibles à tous les résidents du Centre D’Anjou et visent à offrir un espace de tranquillité et de réconfort aux résidents du centre.

«Nous sommes ravis et heureux d’avoir contribué à ce projet essentiel», a déclaré France Deschênes, membre du Club Lions de Rivière-Ouelle/ Saint-Pacôme et porteuse du projet. Les salles d’apaisement offriront un lieu précieux pour ceux qui en ont besoin et nous sommes convaincus de l’impact positif sur le bien-être de tous ceux qui en bénéficieront.

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a accepté d’être fiduciaire du don et se réjouit de cet investissement pour le bénéfice des ainés du milieu.