Inauguration de la clinique-école Parallèle à Témiscouata-sur-le-Lac

L’équipe du campus du Témiscouata du Cégep de La Pocatière a annoncé l’inauguration de sa clinique-école en éducation spécialisée, la clinique-école Parallèle. Situé au cœur du campus, cet espace permet aux étudiants de mettre en application concrète, sous la supervision des enseignants, les connaissances acquises en cours et d’en faire bénéficier la population du Témiscouata. Ainsi, durant leurs trois années de formation, les étudiants évolueront désormais dans un environnement semblable à leur futur lieu de travail et interviendront auprès de personnes ayant des besoins réels.



La clinique-école a été inaugurée le jeudi 7 novembre dernier en présence d’étudiants, d’enseignants, de partenaires du milieu et de membres de la communauté. Cela fait toutefois déjà plusieurs mois que les étudiants en Techniques d’éducation spécialisée du campus du Témiscouata interviennent sur le terrain dans le cadre de différents projets.

Au total, une vingtaine d’étudiants de deuxième et troisième année ont déjà passé près de 150 heures à intervenir dans le milieu témiscouatain auprès de jeunes enfants, d’élèves du primaire ou encore des personnes de tout âge vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. La clinique-école fraîchement inaugurée permettra aux étudiants du campus du Témiscouata de réaliser plus d’interventions de ce type, dans un contexte professionnel.

Les services que propose actuellement la clinique-école Parallèle sont :

le soutien aux apprentissages auprès d'élèves ayant des besoins particuliers;

l’accompagnement auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme pour des activités valorisantes et significatives dans la communauté;

la stimulation du langage pour des jeunes du préscolaire;

des visites à domicile pour les personnes aînées.

Dans le but de répondre aux besoins réels des Témiscouatains et de leur apporter un soutien concret, les activités de la clinique-école Parallèle sont planifiées en collaboration

étroite avec plusieurs partenaires du milieu dont le CISSS et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) du Bas-Saint-Laurent, l’organisme Re-Source Familles de Cabano ou encore des écoles primaires locales.



«L’idée de mettre sur pied cette clinique-école a commencé à germer en 2022. Nous sommes aujourd’hui très heureux de voir ce projet se concrétiser et bénéficier tant à nos étudiants qu’à la communauté. Grâce à la clinique-école Parallèle, nos étudiants seront encore mieux outillés pour intervenir efficacement auprès des différentes clientèles. Ils seront ainsi mieux préparés à exercer leur pratique lorsqu’ils seront sur le marché du travail. C’est un très bel ajout à notre programme Techniques d’éducation spécialisée», explique Marie-Ève Roussel-Gravel, enseignante en Éducation spécialisée et responsable de la clinique-école.