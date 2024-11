Noémie Sauvageau, étoile montante de la gestion de patrimoine au Canada 

Selon la définition commune, l’expression «être sur son X» signifie de se trouver exactement à l’endroit où l’on veut être, notamment dans sa vie professionnelle. À écouter Noémie Sauvageau parler de son travail de planificatrice financière au Témiscouata et à Rivière-du-Loup, on réalise vite qu’elle incarne parfaitement cette notion bien spéciale.

Rencontrée la semaine dernière, dans les bureaux louperivois de Dumais Sauvageau Garon - Cabinet en planification financière, où elle est associée, Noémie Sauvageau détaille son quotidien avec une passion contagieuse. Elle dégage aussi beaucoup d’humilité, d’authenticité et de simplicité.

Bref, elle détone à plusieurs égards des stéréotypes associés au monde de la finance : un milieu principalement masculin, perçu comme étant froid et austère, où la performance et l’argent font foi de tout. Préjugés qui persistent toujours, même si le domaine est en pleine évolution, elle en est bien la preuve.

C’est peut-être aussi ce qui explique, en partie, pourquoi le nom de cette professionnelle dynamique de 36 ans se retrouve dans une nouvelle liste du réputé magazine Wealth Professionnal intitulée «Rising Stars Top 40 under 40», laquelle met en lumière les «étoiles montantes» en gestion de patrimoine au Canada.

Un palmarès prestigieux qui la place parmi les jeunes professionnels les plus en vue de ce milieu au pays. Au Québec, seulement trois personnes ont été nommées dans cette liste exclusive en 2024. Plusieurs centaines de candidatures ont pourtant été reçues, preuve de la notoriété qui y est rattachée.

«C’est une belle marque de confiance et j’en suis très reconnaissante», a-t-elle partagé, lorsque questionnée sur cet accomplissement, prémisse à une discussion plus large sur sa vision de la planification financière, un secteur où elle place l’humain à l’avant-plan.

Il faut dire que la surprise a été double pour la professionnelle qui habite Témiscouata-sur-le-Lac. D’une part, c’est le réseau SFL Gestion de patrimoine, auquel son cabinet est lié, qui a pris l’initiative de soumettre sa candidature. De l’autre, elle n’avait aucune attente de résultat, sachant fort bien que les talents sont nombreux dans le domaine financier, d’un océan à l’autre.

«Depuis trois ans maintenant, l’équipe met tout en place pour satisfaire notre clientèle, pour dépasser les attentes qu’elle a en nous. C’est un travail quotidien, alors c’est flatteur quand on te dit que ce que tu fais est non seulement remarqué, mais apprécié, et qu’il te permet de rayonner», a-t-elle partagé, soulignant que l’expertise ne se retrouve pas seulement dans les grands centres.

AU-DELÀ DES CHIFFRES

Selon Wealth Professionnal, Noémie Sauvageau, qui détient un baccalauréat en finance et une certification comme planificatrice financière, s’est démarquée par son savoir-faire et ses résultats de la dernière année, mais aussi, surtout, par son dévouement envers ses clients. Une discussion avec elle suffit d’ailleurs à comprendre l’importance qu’elle accorde aux relations humaines dans sa pratique. «J’aime les chiffres, mais j’aime aussi les gens», a-t-elle confirmé en riant.

Humble, Noémie Sauvageau préfère parler de son équipe que d’elle-même. Elle croit néanmoins que son approche relationnelle et son désir constant de s’améliorer sont des qualités qui font d’elle une «alliée» appréciée de ses clients. Des gens qu’elle estime beaucoup et avec qui elle partage plusieurs valeurs, au-delà des feuilles de calcul.

«Je suis engagée envers mes clients. Je ne suis pas spectatrice du plan qu’on bâtit ensemble. Cette relation-là est aussi bénéfique pour eux que pour moi. J’apprécie fondamentalement les gens avec qui je travaille et c’est ce qui fait que c’est d’autant plus valorisant quand on atteint les objectifs fixés», a-t-elle expliqué.

«Ensemble», voilà un mot qu’elle emploie souvent. «Oui, on cherche toujours à ce que notre expertise soit une plus-value pour [la clientèle], mais encore plus que ça connecte humainement parlant, a-t-elle ajouté. On a un parcours commun qui, on le souhaite, sera long, alors c’est important d’avoir du plaisir.»

Une philosophie qui fait aussi écho à la vision très humaine de son cabinet qui, malgré son jeune âge, se développe une réputation enviable en région et au Québec par sa volonté de «pousser les standards». Dans la dernière année, il a recueilli des reconnaissances lors du Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et du Congrès National SFL Gestion de Patrimoine, à Niagara Falls, en Ontario.

«On a une excellente équipe et c’est elle qui nous permet de briller chacun à notre façon», a-t-elle résumé, reconnaissante de la présence de ses collègues, dont sa complice et associée, Annabelle Dumais.

Noémie Sauvageau en est convaincue : la finance n’est pas un milieu aussi aride qu’il n’y parait. Au contraire, elle peut être synonyme d’ambitions, de projets et d’opportunités.

«Aujourd’hui, les gens veulent une qualité de vie, du temps, de la liberté… Ils veulent réaliser des projets maintenant, pas seulement dans 20 ans, et nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à atteindre le libre-choix», a-t-elle indiqué.

«Ils souhaitent prendre des décisions équilibrées, avec leurs valeurs et leur situation financière. Ça n’a pas à être difficile. On démystifie la finance et on en fait quelque chose qui est le fun.»

Les questions de sécurité et de liberté financière sont très à la mode chez les nouvelles générations. Un phénomène qui s’explique notamment par la popularité grandissante de chroniqueurs, blogueurs et influenceurs qui vulgarisent les notions et qui expliquent pourquoi il est important de s’y attarder plus tôt que tard.

Dans ce changement de perception, il y a aussi un peu de Noémie Sauvageau qui, par son travail quotidien et son authenticité, rend ce monde plus accessible et invitant.

Soudainement, on se prend au jeu : les finances semblent moins intimidantes, peut-être même intéressantes.