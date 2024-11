Les Grands Amis du KRTB sont à la recherche de bénévoles

Depuis la mi-novembre, l’organisme Les Grands Amis du KRTB recrute des bénévoles sur l’ensemble de son territoire pour ses services de parrainage auprès des 5-18 ans. La campagne se clôturera le 4 décembre lors d’un café-rencontre d’information qui aura lieu à 18 h 30 à la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup.

La campagne se déroule sous le thème «Un lien qui change une vie». Dans tout le KRTB, il se déclinera sous forme de publicités, d’affichage et de publications sur les médias sociaux. Le but est d’attirer le maximum de visibilité afin de répondre aux grands besoins des jeunes pour des relations de parrainage supervisées par l’organisme.

Le parrainage, aussi appelé mentorat, consiste à jumeler un jeune aux prises avec certains défis personnels ou familiaux et un adulte bénévole afin qu’ils développent un lien à long terme par le biais d’activités partagées régulièrement.

«Parrainer un jeune, c’est une opportunité de changer sa vie, et peut-être aussi la vôtre», souligne Vickie Ouellet, coordonnatrice aux Grands Amis du KRTB. L’implication auprès d’un jeune demande environ deux heures aux deux semaines. Toutefois, les adultes avec une moins grande disponibilité peuvent être accommodés. Avant le jumelage, une évaluation et une vérification des antécédents judiciaires doivent être effectuées pour assurer la sécurité du jeune. L’organisme offre de la formation et ses intervenants offrent de l’accompagnement dans les défis et les réussites de parrainage.

UNE EXPÉRIENCE HUMAINE

Marie-Ève Soucy et son conjoint Yannick Lévesque parrainent un jeune adolescent depuis environ six mois. Ils sont entrés dans l’expérience du parrainage par la porte de côté. «Nous avions donné notre nom pour le transport de jeunes entre leur domicile et les activités de l’organisme. Finalement, ça a tellement bien cliqué avec un passager que l’équipe nous a proposé de le parrainer. C’est gratifiant de pouvoir sortir un jeune de son quotidien, de lui montrer des nouveaux lieux et des nouvelles activités, de le voir s’ouvrir à nous et s’attacher de plus en plus. Nous sommes devenus ses fervents supporteurs, nous l’épaulons dans ses difficultés et sommes super fiers de ses réussites! Ça nous apporte beaucoup», raconte-t-elle.

Les Grands Amis du KRTB ont besoin d’une dizaine de bénévoles de partout au KRTB pour combler les besoins pressants. Des demandes de jeunes arrivent aussi tout au long de l’année. L’organisme a également des besoins en bénévolat au niveau de son conseil d’administration et pour des activités ponctuelles, comme les activités de groupe.

Pour manifester son intérêt à devenir bénévole, ou demander plus d’information, il faut contacter l’organisme au 418 867-5885 poste 161, au [email protected] ou passer par le site web ou la page Facebook.