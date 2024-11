Un don de 217 300 $ pour l’Association du cancer de l’Est du Québec

La Friperie de l’Est a remis, depuis sa fondation en 1996, plus de 3 millions de dollars à l’Association du cancer de l’Est du Québec. En 2023, c’est un montant de 217 300 $ qui a été versé. Rappelons qu’Omer Brazeau a été l’initiateur de cet organisme dont la mission est de contribuer au financement de l’Association.

«Cette entreprise d’économie sociale est un partenaire de choix pour nous, car elle nous permet par sa contribution de soutenir directement le développement et le maintien de services humains et réconfortants aux personnes atteintes de cancer. C’est grâce à la générosité du public, la fidélité de sa clientèle et de l’équipe d’employés et de bénévoles que la Friperie de l’Est peut soutenir notre mission. Je tiens à remercier monsieur Patrice Thibault, directeur général pour sa collaboration et son partenariat», a mentionné Daniel Bénéteau, président de l’Association du cancer de l’Est du Québec.

«C’est avec passion et dévouement que j’ai accepté ce nouveau défi à la Friperie de l’Est. Je suis déjà depuis longtemps un amateur de brocante et de ressourcerie et le fait que la Friperie contribue grandement au financement d’un organisme comme l’Association du cancer de l’Est du Québec ajoute à la fierté que j’ai de m’impliquer dans cette organisation», a exprimé Patrice Thibault, directeur général de la Friperie.

Mentionnons que la Friperie de l’Est récupère, recycle, revalorise et vend des vêtements usagés et des articles d’usage courant comprenant des meubles, des articles de maison, de décoration, de cuisine et de sport.