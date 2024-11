Un premier Rendez-vous régional des municipalités du Bas-Saint-Laurent

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) organise le premier Rendez-vous régional des municipalités du Bas-Saint-Laurent, ce vendredi 15 novembre 2024, à Rimouski, afin de renforcer la concertation et les échanges entre des élus de la région.

À cette occasion, un grand nombre de maires et préfets se rassembleront dans le but de partager leurs expériences et de réfléchir ensemble aux défis grandissants liés à leurs fonctions. Cette journée offrira un espace de dialogue et de réflexion collective sur les responsabilités municipales et les enjeux politiques actuels. Le programme de la journée propose notamment une conférence avec Jérôme Dupras, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique à l’Université du Québec en Outaouais, et un panel sur la croissance et complexité des responsabilités municipales.

«La TREMBSL porte la voix de la région et fait la promotion des intérêts et des besoins de celles-ci auprès des gouvernements supérieurs. Avec ce Rendez-vous, nous souhaitons donner l'opportunité à tous les maires et à toutes les mairesses du Bas-Saint-Laurent de nourrir nos réflexions et nos travaux. C’est une invitation à identifier ensemble des réponses aux enjeux qui touchent tous nos territoires et à renforcer ainsi notre concertation politique régionale», exprime Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis et président de la TREMBSL.

«Les responsabilités municipales ne cessent de s’étendre et de se complexifier, ce qui crée une charge importante pour les élus. Le Rendez-vous régional des municipalités du Bas-Saint-Laurent permettra d’échanger sur ces réalités, de renforcer nos liens de collaboration et de s’inspirer mutuellement. Ce rassemblement est une rare opportunité de réfléchir entre pairs aux moyens de favoriser le développement de nos municipalités et le bien-être de nos collectivités», mentionne Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles et vice-président de la TREMBSL.