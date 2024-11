Une campagne de financement régionale pour la Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent

La Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent organise une campagne majeure de financement. Lancée le 14 novembre, il s’agit d’une première, à l’échelle régionale pour l’organisme.

Tous les foyers et entreprises d’Amqui à La Pocatière seront interpellés pour participer à la campagne. Cette dernière vise à mieux accompagner les jeunes de la région et porter l’espoir d’un meilleur futur pour eux.

«Les besoins sur le terrain sont immenses et en augmentation constante, explique Patricia Allard, directrice de la Fondation. Les demandes d’aide individuelles affluant sans cesse à la Fondation sont sérieuses et se doivent d’être prises en charge, pour le bien-être et le sain développement de ces enfants, et c’est ce qui nous motive à aller à la rencontre de la population avec cette campagne».

Au Bas-Saint-Laurent, plusieurs milliers d’enfants reçoivent des services des programmes Enfance-Jeunesse-Famille et de la DPEJ. «Les enfants en situation défavorable auxquels nous donnons des services vivent au quotidien avec de lourdes problématiques, des difficultés d’adaptation et d’apprentissage, des enjeux de santé mentale ou physique, de la violence domestique et familiale, et surtout une immense solitude. L’insécurité à laquelle ils sont confrontés prend toute la place et occulte la joie de vivre et l’insouciance qui devrait pourtant caractériser leur enfance», soutient-elle

Les dons permettent donc à ces jeunes de rêver et briser le cycle de précarité qui les entoure. La Fondation espère que le Bas-Saint-Laurent se mobilisera pour l’avenir de ces enfants.

L’organisation peut également compter sur le support de sa nouvelle marraine, Maude Charron, médaillée olympique. «Maude souhaite apporter à nos jeunes l’espoir que les rêves se réalisent, avec beaucoup d’efforts et de persévérance, et que nous sommes déterminés à les accompagner pendant les moments plus difficiles de leur parcours.», mentionne Céline Nadeau, présidente du conseil d’administration de la Fondation Jeunesse.

Plusieurs possibilités s’offrent aux gens qui souhaitent venir en aide aux jeunes, notamment en visitant le site web de la Fondation.