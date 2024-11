Nouvelle activité de financement pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce la tenue de la première édition de sa nouvelle activité de financement, le Radio-Don CarrXpert Gagnon, qui aura lieu le dimanche 8 décembre de 12 h à 17 h sur les ondes de CIEL-FM.

Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur les réalisations de la fondation, d’entendre des témoignages de médecins et d'usagers qui bénéficient de ses investissements, de même que sa place au sein du système de santé. Entrevues, témoignages, discussions, chansons de Noël et plus encore seront au rendez-vous!

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup souhaite également annoncer la signature d’une entente de 3 ans avec CarrXpert Gagnon pour son Radio-Don annuel, pour une contribution totale de 45 000 $.

La fondation tient à remercier tous les partenaires de l’événement dont : CarrXpert Gagnon, Financière Banque Nationale – Équipe Landry, Uniprix St-Antonin, Maïté Blanchette-Vézina, CIEL-FM, Jean Coutu, Canadian Tire, Raymond Chabot Grant Thornton, Sports Experts, MRC de Rivière-du-Loup, Bernard Généreux et Dubé Dion Avocats.

Il est possible d’acheter une chanson en demande spéciale ou faire un don dès maintenant directement en ligne au santerdl.ca sous l’onglet Activités, ou par téléphone le dimanche 8 décembre entre 12 h et 17 h au 418 862-8241.